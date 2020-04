Shayna Baszler est dans l’ombre de “petit copain” Ronda Rousey, déclare la star de la WWE Becky Lynch avant le choc de WrestleMania 36

Becky Lynch dit que Shayna Baszler n’est à la WWE que pour essayer de sortir de l’ombre de Ronda Rousey.

The Man défend son championnat de Raw Women contre la reine de pique à WrestleMania 36 ce week-end.

La rivalité entre Becky Lynch et Shayna Baszler est extrêmement passionnée

Lynch a détenu le titre de la marque rouge depuis qu’il a infligé une première défaite à Rousey, l’ami réel de Baszler, lors du WrestleMania de l’année dernière.

Le mois dernier, Baszler, qui est proche de Rousey de leur temps ensemble à l’UFC, a décimé cinq autres lutteurs dans un match d’Elimination Chamber pour tenter de décrocher le titre de Lynch.

Maintenant, les deux femmes s’affronteront à WrestleMania 36 sans une foule en direct en raison de la pandémie de coronavirus.

Et Lynch pense qu’aucun fan ne sera présent en faveur de Baszler avec l’ancienne championne féminine de NXT, soucieuse de rendre «son petit copain Ronda fier».

Elle a déclaré à talkSPORT: «Sans foule, tout change, c’est vraiment le cas.

Ronda Rousey n’a pas été vue à la télévision de la WWE depuis sa défaite contre Becky Lynch à WrestleMania 35

“Je serais mal à dire que ce ne serait pas le cas. Cela me désavantage parce que je sais que je suis quelqu’un qui est si proche de la foule.

“Shayna ne se soucie pas de la foule ou des gens ou de quelque chose comme ça. Elle est là pour faire la fierté de son petit copain Ronda et essayer de sortir de son ombre.

«Mais pour moi, cela me désavantage énormément, mais j’aime les défis. J’ai toujours été un pour le défi et pour surmonter ces obstacles.

“Donc, ça va être comme d’habitude.”

WrestleMania 36 aura lieu au WWE Performance Center et dans d’autres lieux inconnus samedi et dimanche pour la toute première fois.

Shayna Baszler a attaqué Becky Lynch par derrière plus d’une fois en tête de WrestleMania 36

Cela verra Lynch impliquée dans un autre moment historique après elle-même, Rousey et Charlotte Flair sont devenues les premières femmes à l’événement principal d’un WrestleMania pay-per-view l’année dernière.

Le match contre la triple menace a été rejoué sur l’épisode de Raw de cette semaine et a semblé bien vieillir avec les fans de la WWE sur les réseaux sociaux, ce dont Lynch est satisfait.

Elle a ajouté: «Cela me rend heureuse, oui, parce que regardez, cela entre dans l’histoire en tant que premier événement principal féminin de WrestleMania.

L’événement principal de WrestleMania 35 impliquant Becky Lynch, Ronda Rousey et Charlotte Flair n’a pas déçu

«Je veux donc que les gens l’apprécient et l’apprécient. C’est la chose la plus importante avec l’une de ces choses, c’est qu’une histoire est racontée et que les gens l’apprécient et qu’elle vieillit bien.

«Nous sommes à une époque où tout peut être critiqué si facilement, sans effort, mais le fait est que je vais toujours sortir, je vais toujours prendre ces critiques sur le menton et sortir et prouver que je peut faire le meilleur match pour la foule à chaque fois.

“Que je frappe la marque à chaque fois ou non, c’est toujours mon objectif et c’est ce que j’essaie toujours de faire.”

