Sheffield United vs Man City: comment regarder le match de Premier League

Les champions de Premier League de Manchester City affronteront Sheffield United ce soir alors qu’ils cherchent à maintenir leurs espoirs de titre en perte de vitesse.

City a fait match nul avec Crystal Palace ce week-end et compte désormais 16 points de retard sur Liverpool.

L’équipe de Pep Guardiola a gagné lors de ses cinq dernières visites dans le Yorkshire, mais affronte une équipe de Sheffield United ce soir qui a été superbe cette saison.

Man City de Pep Guardiola affrontera Sheffield United ce soir

Sheffield United vs Man City: date et heure du coup d’envoi

L’égalité en Premier League aura lieu le mardi 21 janvier et débutera à 19h30, heure du Royaume-Uni.

City a battu United 2-0 à l’Etihad le mois dernier grâce aux buts de Sergio Aguero et Kevin De Bruyne.

Le dernier voyage de City à Bramall Lane s’est soldé par une défaite après une défaite 2-1 en FA Cup en janvier 2008.

Sheffield United vs Man City: chaîne de télévision et streaming en direct

Le match sera retransmis en direct sur BT Sport 2 avec une couverture à partir de 19h.

Si vous êtes un client du téléphone EE, vous pouvez le regarder gratuitement. Les clients EE peuvent s’inscrire pour un essai GRATUIT de trois mois à BT Sport – envoyez simplement SPORT au 150.

Cela vous permettra de regarder sur votre téléphone, avec une diffusion disponible sur votre téléviseur via le service.

Chris Wilder a fait des merveilles avec Sheffield United

Sheffield United vs Man City: Nouvelles de l’équipe

Sheffield United vérifiera la condition physique de David McGoldrick après que l’attaquant a raté le match nul de samedi à Arsenal en raison d’une blessure au pied.

Mo Besic pousse pour une place de départ après avoir impressionné comme remplaçant lors des derniers matchs. Ce serait le premier prêt du milieu de terrain d’Everton en Premier League pour les Blades.

City donnera des tests de fitness à John Stones et Benjamin Mendy.

L’arrière central Stones a subi une blessure à la jambe dans les derniers stades contre Palace et l’arrière gauche Mendy a souffert de fatigue musculaire.

Sheffield United vs Man City: Statistiques des matchs

Sheffield United a affronté Man City plus souvent sans victoire en Premier League que contre toute autre équipe (7 – D3 L4).

Man City cherche à remporter trois matchs de championnat à l’extérieur consécutifs contre Sheffield United pour la première fois depuis une série de quatre matchs entre 1905 et 1908.

Manchester City a remporté chacun de ses cinq derniers matches de Premier League dans le Yorkshire, autant qu’ils en avaient lors de leurs 20 précédents dans le comté de haut niveau (W5 D6 L9).

Man City a perdu son dernier coup d’envoi en Premier League, 2-3 contre les Wolves. Ils n’ont pas perdu de matchs consécutifs qui débutent à 19 heures ou plus tard dans la compétition depuis avril 2007.

Sheffield United n’a remporté qu’un seul de ses 15 derniers matches de championnat contre des champions en titre (D3 L11), perdant ses cinq derniers matchs de suite sans marquer. Leur seule victoire dans cette manche a été à domicile contre Leeds en avril 1993 (2-1).

Manchester City n’a gardé que deux draps propres lors de ses 13 derniers matchs de Premier League, dont l’un contre Sheffield United à l’Etihad.

Trois des six défaites de Sheffield United en Premier League cette saison sont venues contre des équipes commençant la journée dans les trois premiers de la division, perdant les trois sans marquer.

Manchester City a marqué 33 buts en Premier League à l’extérieur en 11 matchs sur la route cette saison à une moyenne de trois par match – dans l’histoire de l’élite anglaise, une seule équipe a en moyenne plus de buts par match à l’extérieur en une saison, avec Preston North End a marqué 35 en 11 matchs en 1888-1888 (3,2 en moyenne).

Le milieu de terrain de Sheffield United, John Fleck, a marqué cinq buts en championnat cette saison – son record en une seule saison dans le football anglais. Ses cinq buts cette campagne sont plus qu’il n’a réussi en 86 apparitions en 2017-18 et 2018-19 pour les Blades (quatre).

L’attaquant de Manchester City, Sergio Agüero, a marqué cinq buts en deux matches de Premier League en janvier – un de plus qu’il n’a réussi en 11 matches cette saison en septembre, octobre, novembre et décembre (quatre buts).

