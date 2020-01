Sheffield Wednesday a dépassé QPR pour passer au cinquième tour, Northampton et Derby sont prêts à être rejoués après une impasse

Sheffield mercredi a donné la réponse parfaite à leur défaite battante à domicile contre Blackburn samedi, en se qualifiant pour le cinquième tour de la FA Cup aux dépens de QPR avec une victoire 2-1 vendredi soir.

L’arrière gauche Morgan Fox a ouvert le score et le but tardif de Sam Winnall a scellé la progression de mercredi malgré le but de consolation tardif de Nakhi Wells.

.

Cameron Dawson célèbre le premier but de Sheffield mercredi de la soirée

Pendant ce temps, Wayne Rooney n’a pas pu inspirer Derby à la victoire de la FA Cup contre Northampton alors que la paire fait face à une reprise de quatrième ronde à Pride Park après une égalité oublieuse vendredi soir.

L’ancien skipper anglais a été une inclusion surprise pour les Rams, mais n’a pas réussi à diriger son nouveau club à une place au cinquième tour alors que Northampton de Keith Curle a créé les meilleures chances d’un match nul 0-0.

Charlie Goode aurait dû être expulsé très tôt dans un stade à guichets fermés du PTS Academy Stadium, mais, après une mauvaise décision de l’arbitre, il a obtenu un sursis et en a profité en dominant la défense.

Vendredi soir, Wayne Rooney a été capitaine d’une équipe du Derby qui a beaucoup changé

Rooney, capitaine d’une équipe de Derby très changée en tant que l’un des trois seuls joueurs à conserver sa place dans la victoire du championnat contre Hull, allait toujours être l’attraction vedette contre l’équipe la moins bien classée de la compétition de cette année.

