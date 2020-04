Shin-Soo Choo s’engage à verser 190 000 $ pour aider les joueurs des ligues mineures des Rangers

Le voltigeur des Rangers du Texas Shin-Soo Choo se mobilise pour aider à protéger les moyens de subsistance des joueurs des ligues mineures qui ont été perturbés par Covid-19. Choo donne à chaque joueur du système des ligues mineures des Rangers 1 000 $, tout cela parce qu’il se souvient avoir marché à leur place.

Les clubs se sont engagés à verser à leurs ligueurs mineurs 400 $ par semaine jusqu’à la fin du mois de mai, laissant beaucoup de gens incertains de ce qui se passera par la suite. Il est toujours possible que les équipes MLB continuent de fournir une assistance après la date limite de mai, mais il n’y a aucun moyen de savoir jusqu’à ce que cela se produise. Avec la possibilité que la saison des ligues mineures soit entièrement annulée en raison de la pandémie de coronavirus, c’est une proposition intimidante et effrayante pour les joueurs qui espèrent faire partie de la ligue.

Choo a expliqué sa décision au Dallas Morning News:

“Je n’oublierai jamais les ligues mineures”, a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique. «Je n’oublierai jamais d’avoir à prendre cette décision. Chaque jour, je devais faire un programme de repas. Je devais planifier les choses. Je ne veux pas que les joueurs fassent la même chose. Je ne veux pas qu’ils aient à se soucier de ce genre de choses. Les gens ont vraiment du mal. Je peux aider. Je peux aider les gens à cause du baseball et je veux redonner. »

Choo n’a jamais oublié ces racines, car sa tradition de préparer un repas pour tout le monde dans le système des ligues mineures des Rangers est bien connue, ce qui rend l’engagement de 190 000 $ encore plus significatif.

Ce n’est pas le seul cas où un joueur de la Major League cherche ceux qui rêvent encore de faire une liste d’ouverture. Adam Wainwright des Cardinals de St. Louis a fait son propre engagement la semaine dernière, donnant 250 000 $ aux joueurs des ligues mineures pour aider à soulager une partie du fardeau financier qu’ils subissent pendant l’arrêt.

La Major League Baseball a réalisé un chiffre d’affaires énorme de 10,7 milliards de dollars en 2019, doublant presque d’une année sur l’autre grâce aux accords sur la télévision et les produits dérivés. Au total, 18 propriétaires de MLB ont une valeur nette de plus d’un milliard de dollars, mais ce sont les joueurs qui contribuent à protéger l’avenir du jeu et non les personnes qui en profitent le plus.

La Ligue de baseball mineure est la pierre angulaire du jeu lui-même, servant de tremplin aux espoirs de la MLB et offrant des sports en direct dans des endroits désireux de se rassembler autour d’équipes professionnelles. Sa valeur n’est pas uniquement quantifiable par le résultat net. Ce qu’il fait pour promouvoir et célébrer le football, en particulier auprès des jeunes générations qui s’éloignent du baseball pour se consacrer à d’autres sports, explique en grande partie pourquoi il existe.

Ce que Choo a promis est généreux et remarquable.

Maintenant, il est temps que les personnes les plus riches du baseball aident également.