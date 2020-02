«Shut Up» de Trick Daddy et comment les fanfares rendent chaque chanson meilleure

Chaque semaine, Micah Peters étudie le monde de la musique – des nouvelles sorties aux tendances bouillonnantes en passant par les anniversaires à la fois grands et obscurs – et donne quelques recommandations.

Plus souvent qu’autrement, un clip vidéo repéré dans la nature peut rester avec vous pendant quelques heures, peut-être un jour ou deux, puis se dégrader en une mémoire récente comme autant de supports qui semblent urgents et essentiels lorsque vous venez pour la première fois à travers eux. D’autres fois, cependant, ce clip est «Shut Up» de Trick Daddy, et vous passez la majeure partie de deux décennies à vouloir – avoir besoin de conduire un El Camino peint en bonbon sur le terrain central de l’ancien Orange Bowl.

“Shut Up” était le premier single de Book of Thugs: Chapter AK Verse 47, le troisième album de Trick des années 2000, qui aura 20 ans samedi. «Shut Up» s’est également retrouvé sur la bande originale d’Any Given Sunday, ce qui a conduit à des erreurs d’étiquetage à l’époque de Kazaa: les «divers artistes» en question étaient Trick, bien sûr; deux gars nommés Co et Deuce Poppito, dont aucun n’a jamais entendu un autre couplet; et Trina, dans cette coiffure héroïque.

La vraie star ici, cependant, est les Northwestern High Marching Bulls, la fanfare des lycéens de Trina et Trick Daddy. Des formations en ligne hirsutes aux coups de pied hauts aux coups de cornes maintenant tués qui fouettent toujours les fans de football dans les stades de tout le pays dans une frénésie. Lors de son éléphant spécial dans la salle de 2011, le regretté comédien Patrice O’Neal a imaginé à quoi ressemblerait la foule lors des matchs du lycée si le football ressemblait aux gladiateurs sportifs du sang. S’il y avait jamais une foule qui semblait sauter sur ses pieds à une blessure pour chanter “HEEE’S PARA-LYYYYYYZED”, ce serait celle qui remplit les tribunes dans la vidéo “Shut Up”.

Le précédent album de Trick Daddy, www.thug.com de 1998, est devenu médaille d’or et a engendré un succès mineur, ce qui a soulevé des questions évidentes pour un jeune rappeur de Liberty City dont la star montait. Au début de la vidéo “Shut Up”, Trick est harcelé d’un album signé par un journaliste local qui veut savoir comment il compte recommencer. Trick dit, avec une grande confiance, “Je vais laisser le groupe s’en occuper.”

Chaque disque de hip-hop avec une fanfare est un feu, parce que chaque record de hip-hop avec une fanfare est anthémique. Ce sont les rythmes d’accélération qui vous donnent envie de conduire vos genoux, la section de cuivres perforant la ligne de basse pour que vous puissiez sentir le temps fort dans vos os. Je parle du milieu des années 2000 Polow da Don et de son penchant pour les tubas en colère: il y avait le «London Bridge» de Fergie, «Boy Looka Here» de Rich Boy, «Get Buck» de Young Buck. Les clips avec des fanfares sont aussi une variation amusante sur le tarif vidéo à gros budget standard – au lieu de petites fêtes, de petits défilés apparaissent partout. Sur les terrains de football, devant les commerces de prêt sur salaire, au dépanneur en haut de la rue.

Écoutez, j’aime toutes les chansons hip-hop avec une fanfare. J’aime les coupures de bandes sonores qui se transforment en cris de ralliement, comme la «mi-temps» des Ying Yang Twins, qui appartient maintenant à la nation Who Dat et non à Coach Carter. J’aime même les hommages aux joueurs des équipes adverses comme «TD Celebration», que Hit-Boy a fait pendant la saison MVP de Cam Newton. J’aime les versions plus lentes et plus flânantes des freakouts de 50 mètres comme «Morris Brown» d’Outkast; J’aime aussi les freakouts plus rapides, comme «Lose My Breath» de Destiny’s Child, qui n’est techniquement que du hip-hop.

À bien y penser, chaque chanson avec une fanfare est du feu. «Hollaback Girl» de Gwen Stefani était l’une des deux chansons que j’entendais régulièrement sur les tables de cafétéria et les pupitres d’école à venir – l’autre était «Grindin» »de Clipse. Au printemps dernier, j’ai dû garer ma voiture sur le côté de la route quand j’ai entendu le groupe de fanfare de l’État de Grambling glisser une interpolation Cameo dans la couverture de «Avant de me laisser aller» de Beyoncé. J’étais épuisé par “Good As Hell” de Lizzo à la deuxième écoute, mais je ne peux pas nier que c’est une chanson avec un groupe de fanfare qui a battu le top 10 du Billboard. «Tusk» de Fleetwood Mac est la preuve incontestable que le bien peut provenir de la cocaïne et de l’infidélité et que, si vous avez besoin de faire preuve de créativité pour relancer votre carrière sur votre 12e album, vous pouvez toujours faire appel à une fanfare. Évidemment, cela fonctionne comme des gangbusters.

Cela étant dit, si vous voulez juste faire un pas chaud sur la garde-corps et faire tournoyer votre chiffon de sueur au-dessus de votre tête ou flasher vos fronts d’or avec Edgerrin James tout en postant avec l’équipe de danse, les fanfares sont parfaites pour cela aussi.

Key Glock, «Parole dans les rues»

Le producteur en hausse Bandplay, qui a chargé la mixtape Dumb and Dumber de Key Glock et Young Dolph en 2019 avec une valeur de lecture presque infinie, prête une production plus musclée au Yellow Tape récemment sorti de Key Glock. D’abord vient «Dough», qui est comme si «Nonstop» de Drake avait des dents canines en diamant, puis vient «Word on the Streets», qui prend une lame de trombone paresseux et passe une ligne électrique à travers.

Brent Faiyaz, «Fuck the World (été à Londres)»

Avez-vous une idée de la qualité d’une chanson pour commencer par une phrase comme “Fuck the world I are a walking erection” et être toujours quelque chose que j’ai recommandé à tous ceux que je connais?

Pop Smoke, «Étranger»

Je trouve que le plaisir de Pop Smoke dépend un peu de l’humeur – sa musique a non seulement plus de sens, mais elle s’améliore à mesure que vous vous y exposez. Prenez Meet the Woo 2 de vendredi dernier: «Invincible» est intrigant, puis Quavo apparaît et rappe sur le fait de tirer sur des gens lors de tournages sur «Shake the Room». Au moment où vous arrivez à «Christopher Walking», la quatrième chanson, vous » réinvesti. Vous commencez à considérer “Foreigner” à “Sweetheart” comme l’une des meilleures pistes de deux chansons que vous ayez jamais entendues. Ensuite, vous réalisez qu’ils pourraient avoir le même rythme exact.

The Supremes, “Il est temps de tomber en panne”

Les internautes Mitch Goldstein et Liam Goslett ont une série de listes de lecture hebdomadaire appelée OK Mondays, dont le but semble être de commencer votre semaine du bon pied. OK les lundis ne sont pas principalement composés d’un seul genre, mais je retrouve surtout les anciens en écoutant les listes de lecture de Goldstein. La semaine dernière, “It’s’s Time to Break Down” est une chanson des Supremes de leur album de 1970, New Ways but Love Stays, que DJ Premier a échantillonné pour un album de Gang Starr intitulé “JFK 2 LAX”.

Je poste vraiment cette chanson pour le solo de guitare, à laquelle je n’ai pas pu m’arrêter de penser – elle commence à la marque 3:41, et je souhaite qu’elle se poursuive pour toujours.

La performance de Slowthai’s Tonight Show

Cette performance, en particulier le morceau où Slowthai saute sur le bureau de Jimmy Fallon puis se tord sur le canapé, devrait être dans le dictionnaire à côté du verbe “commit”.

