“Si Gordon Banks avait joué au cricket, Peter Bonetti aurait été le numéro 1 de l’Angleterre” – les légendes de Chelsea Ron “Chopper” Harris et John Hollins rendent hommage au défunt gardien de but

Ron ‘Chopper’ Harris et John Hollins ont rendu hommage à leur ancien coéquipier, la légende de Chelsea Peter Bonetti, après son triste décès ce week-end.

Bonetti est décédé le dimanche de Pâques à l’âge de 78 ans, après avoir perdu sa longue bataille contre la maladie.

Chelsea a surnommé “The Cat” comme l’un des “plus grands joueurs du club” et les hommages du football ont afflué pour l’ancien international anglais.

Peter Bonetti a fait 729 apparitions pour Chelsea à travers deux sorts dans les années 1960 et 1970

Bien qu’on se souvienne de lui comme l’un des meilleurs gardiens de but du pays, Bonetti n’a fait que sept apparitions sous le maillot de l’Angleterre, même s’il faisait partie de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde en 1966.

Malheureusement pour lui, Gordon Banks était sur son chemin pour l’intégralité de sa carrière.

Mais, Harris insiste sur le fait que Bonetti était juste là-haut avec le n ° 1 et est de loin le meilleur gardien de but à avoir jamais joué dans le bleu de Chelsea.

“Si vous demandiez à un supporter de Chelsea qui était le meilleur gardien de but à avoir joué pour Chelsea, je suis sûr qu’il serait la tête et les épaules au-dessus de tout le monde”, a déclaré “Chopper” au talkSPORT Breakfast.

«À cette époque, vous n’aviez qu’un seul remplaçant et c’était très rarement le gardien de but. En un match, Mick Jones a blessé Peter et il a joué sur une jambe pendant la meilleure partie des trois quarts du match, et il était toujours superbe.

“La seule chose que Peter ne pouvait pas faire, c’est qu’il ne pourrait jamais botter un ballon! Il a eu de la chance s’il pouvait le frapper à 25 mètres en dehors de la surface de réparation, donc la plupart du temps, certains des autres gars faisaient des tirs au but!

«Mais sinon, il avait beaucoup de capacités. Vous n’avez jamais remis en question son entraînement ou sa condition physique, Peter terminait des kilomètres devant nous chaque fois que nous courions en cross-country à l’entraînement. Il était superbe athlète.

«Les gens parlent de son manque de matchs en Angleterre, mais s’il n’y avait pas eu Gordon Banks à cette époque, si Banks était un joueur de cricket, Peter aurait été le choix numéro un de l’Angleterre pour cette époque.

«Il était un grand garçon et un gardien de but fantastique.»

Peter Bonetti est reconnu comme l’un des premiers gardiens de but à porter des gants

Bonetti restera également dans les mémoires comme un pionnier pour tous les gardiens de but, comme le premier à porter des gants et à les adapter pour l’aider pendant les matchs.

Mais l’ancien défenseur de Chelsea, Hollins, dit qu’il a changé la donne à plus d’un titre, ayant également ouvert la voie au balayeur moderne en ayant le courage de jouer à l’arrière – même si les gens lui ont dit de ne pas le faire!

“Il a été le premier gardien à sortir et à dribbler le ballon”, a déclaré la légende de Stamford Bridge à Natalie Sawyer, animatrice de talkSPORT.

«Les gens lui criaient:« reviens dans ton but », mais il ferait ce que les gardiens de but font maintenant, attirait les joueurs adverses et le passait ensuite au milieu de terrain.»

.