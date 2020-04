Si Griezmann ne part pas, Lautaro ne peut pas arriver … ni Neymar

Au Barcelone les comptes ne sortent pas pour signer Lautaro et encore moins Neymar. Les conseillers économiques de Bartomeu insistent auprès du président sur la nécessité de le transférable –Umititi, Rakitic, Arturo Vidal, Dembélé et compagnie– d’avoir du muscle financier. De plus, ils doivent placer Griezmann, même en cas de troc, pour alléger la masse salariale de la main-d’œuvre. Si les Français ne sortent pas, ni Lautaro ni Neymar ne pourront rejoindre le Camp Nou à l’exception des visiteurs.

Le 29 mars, OKDIARIO avait déjà avancé les intentions de Barcelone de faire de l’argent avec Griezmann, dont avenir dans l’équipe de Barcelone c’était (et c’est toujours) le moins incertain. Les intermédiaires au nom du club du Barça ont offert aux Français transmettre à Manchester United, qui l’aimait de son temps à l’Atlético, et à PSG, où il pourrait s’intégrer en tant que partenaire de Mbappé dans un attaquant français.

Barcelone a également essayé la possibilité de utiliser Griezmann comme monnaie échange avec l’Inter dans l’opération Lautaro et avec le PSG lui-même dans l’opération Neymar. En ce moment avec le même résultat: l’eau. Pour aggraver les choses, le joueur français a déjà glissé dans son environnement qui il n’a pas l’intention de quitter le Barça cet été et que si Lautaro et Neymar viennent, il est prêt à rester pour rivaliser avec eux … ou quiconque vient.

Alors Bartomeu a un problème. Un autre. Si Griezmann se rapproche et qu’un Balle est marqué (il refuse de quitter le Barça à moins que son contrat ne soit payé), le club du Barça sera financièrement lié et il sera presque impossible d’entreprendre même la signature de Lautaro Martínez – sur la base de sa clause 111 millions– Neymar’s, qui vaut ce que dit le cheik.