“Si je ne finis pas par signer pour Barcelone, la vie ne finit pas”

Le côté de 21 ans Il affrontera l’équipe du Barça à Benito Villamarín, un club qui détient 50% de ses droits. En principe, Emerson de Souza jouera dans Betis jusqu’en juin 2021, bien qu’il ne s’inquiète pas s’il ne se retrouve pas dans le Barcelone à partir de cette date.

Le Brésilien a profité de la dernière interview qu’il a accordée à Marca pour s’assurer qu’il se concentre pleinement sur ce qui est maintenant son équipe: «Il me reste un an et demi avec Betis, presque deux ans, et je vais continuer avec la mentalité d’être ici, je ne pense pas à Barcelone“

Interrogé sur le fait que ce serait une déception pour lui que l’équipe Blaugrana n’ait pas exécuté dans un délai d’un an et demi l’option dont il dispose pour recouvrer à cent pour cent ses droits, Emerson de Souza a déclaré: «Ce ne serait pas une déception, bien sûr que non. Nous avons en tête de faire du bon travail. Si je fais du bon travail ici et que j’y arrive, d’accord, mais si je n’y arrive pas aussi, la vie ne s’arrête pas. Je suis dans un club spectaculaire et le temps que je suis ici, je continue avec cette mentalité ».

Emerson: “Je sais dans ma tête que je vais à Barcelone”

Il n’y a pas longtemps, spécifiquement en décembre dernier, Emerson de Souza n’a envisagé aucune autre option que de jouer à l’avenir à Barcelone: ​​«Je sais dans ma tête que j’irai au Barça, que je jouerai pour gagner la Ligue des champions et d’autres titres” “Il a beaucoup parlé avec mon représentant, qui parle avec les habitants du Barça. Ils me disent que je vais bien, continue de travailler, bientôt, je pourrais aller à Barcelone», A affirmé le Brésilien à Mundo Deportivo.

Dans cette interview, il a reconnu avoir pensé à Barcelone, un discours qui a changé: «Oui, je pense au Barça, bien sûr, je pense à la conquête, à la victoire. Je veux réussir au Betis pour atteindre le Barça et y réussir aussi. » Aussi, que l’équipe du Barça puisse réapparaître l’été prochain: “Il y a une clause mais si je vais à Barcelone, le Barça doit payer une amende, dont je ne sais pas combien c’est“