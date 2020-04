“Si je rencontre Michael Jordan, je le frapperais peut-être aujourd’hui”

Le succès de Michael Jordan en NBA a laissé de nombreuses victimes sur la route. L’un d’eux était Reggie Miller, star des Indiana Pacers, et qui n’a pu atteindre une finale de la compétition qu’une fois la star des Chicago Bulls, son bourreau habituel, retraitée. L’escorte a toujours du ressentiment deux décennies plus tard avec Jordan et après avoir vu encore plus le documentaire último The Last Dance.

Miller apparaît dans le documentaire et admet qu’il ne l’a pas fait de son plein gré. «Je l’ai fait, à contrecœur. J’ai essayé de lutter contre ça, je ne voulais pas. Encore une fois, à contrecœur, je l’ai fait. J’ai eu tout le monde du bureau de la NBA et tout le monde chez Turner me disant que je devais faire partie de cela. J’ai dit «non, non, non. Je n’ai pas besoin d’en faire partie. Et puis je me suis dit: «regarde… ça peut être une partie de guérison… parle»a déclaré l’un des meilleurs triplistes de l’histoire.

Le joueur a une rancune particulièrement envers Michael Jordan, avec qui il est venu à plusieurs reprises sur le terrain. “Si je rencontre Michael Jordan, peut-être qu’aujourd’hui je le frapperai. Il y a beaucoup de choses en suspens entre nous », a admis l’actuel commentateur de télévision.

Reggie Miller a affronté Michael Jordan dans un match de la saison 1993 et ​​a même eu une confrontation physique comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Les blessures ne se referment toujours pas entre elles.