Si la Ligue met fin à l’allemand … le Barça serait champion et l’Atlético, sans champions

La crise de coronavirus Cela nous a tous amenés dans un cadre inconnu. Et le football, comme c’est souvent le cas, n’y échappe pas. La LigueComme tous les grands championnats du continent européen, ils se sont arrêtés. Personne ne sait s’il sera possible de le terminer ou non, mais au cas où ce cours devrait se terminer en mars avec des matchs à disputer, différentes solutions sont déjà envisagées.

L’une de celles que la Ligue de Santander pourrait adopter est celle que la Bundesliga a en tête, qui n’est autre que mettre fin au classement tel qu’il est à ce jour. Par conséquent, Barcelone, qui mène le Real Madrid par deux points, serait le champion. Les Catalans remporteraient leur 27e titre. Les Champions seraient joués par les Blancs, Séville et la Real Sociedad, tandis que la Ligue Europa serait pour Getafe et l’Atlético de Madrid. De plus, si la finale de la Copa del Rey ne peut être jouée, Valence, septième, se qualifierait également pour la deuxième compétition continentale.

Au fond, les choses resteraient aussi telles qu’elles sont, donc les trois équipes qui iraient en deuxième division seraient Majorque, Leganés et Espanyol. Sa place serait occupée par Cadix, Saragosse et, éventuellement, Almería, troisième classée à l’heure actuelle, puisque la phase de promotion au Premier ne serait pas contestée.

En revanche, la Super Coupe d’Espagne qui aurait lieu en janvier 2021 en Arabie il serait joué par Barcelone et le Real Madrid, premier et deuxième classés dans la Ligue, et la Real Sociedad et Athletic, finalistes d’une Copa del Rey qui n’aurait jamais de champion.