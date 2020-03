Si la saison NBA est terminée, qui mérite le joueur défensif de l’année?

Nous ne savons pas encore si la saison NBA 2019-2020 est terminée. Mais si c’est le cas, j’ai pensé que ce serait bien de prendre une minute pour reconnaître le meilleur de ce que nous avons regardé. Je n’ai pas de bulletin de vote pour les prix de fin d’année de la NBA. Si je l’ai fait, cependant – et si nous devions voter sur la base des quelque 80% de la saison que nous avons pu voir – voici comment je l’aurais rempli. Nous allons parcourir tous les prix cette semaine, un message à la fois, car nous devons tous faire notre part dès maintenant, et le moins que je puisse faire est de vous donner à tous la possibilité de me faire rôtir pour mes choix.

Alors, sans plus tarder, distribuons un matériel hypothétique. Lundi, nous avons examiné la course MVP de cette année; Mardi, nous avons examiné la recrue de l’année. Ensuite: les bouchons.

Joueur défensif de l’année

1. Giannis Antetokounmpo, Bucks

2. Anthony Davis, Lakers

3. Ben Simmons, 76 ans

Pour être honnête, cela me fait un peu mal de mettre Simmons au troisième rang. La capacité de l’Australien à gérer n’importe quelle mission que Brett Brown lui a lancée a été l’une des rares constantes d’une saison chaotique et souvent frustrante à Philadelphie – une intrigue secondaire divertissante, efficace et impressionnante dans le psychodrame en ébullition (et en quelque sorte toujours en cours) dans la ville d’Amour Fraternel.

Simmons était une menace persistante, menant la ligue en interceptions tout en terminant deuxième dans les déviations et troisième dans les balles lâches récupérées. Il a également continué à faire ses dégâts sous divers angles: pour la troisième saison consécutive, selon les mesures de polyvalence défensive compilées par Krishna Narsu de Nylon Calculus et Andrew Patton de The BBall Index, il a passé au moins 15% de son temps au sol défendre les positions 1, 2, 3 et 4, tout en voyant sa juste part de devoir contre les gros. (Une autre pépite amusante issue des recherches de Narsu et Patton: Simmons passe plus de temps que toutes les autres étoiles à garder les options n ° 1 des équipes adverses.)

Il glisse de manière transparente de haut en bas sur le spectre de position, naviguant agilement sur les écrans pour rester verrouillé sur les gardes de point de jitterbug et se musclant sur le bloc quand il est temps de frapper contre un gros. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui pourraient défendre Pascal Siakam, Kyle Lowry, OG Anunoby, Marc Gasol et Serge Ibaka dans le même jeu – enfin, pas efficacement, de toute façon – tout en évitant les ennuis, en enregistrant 40 minutes et en ayant toujours assez dans le tank pour tirer 8 contre 11 sur le terrain et récolter neuf passes. Aussi grand que Joel Embiid est lorsqu’il est en bonne santé et engagé, Simmons était le plus fiable et de loin le contributeur le plus polyvalent au NBA’s no. 6 défense. Pour tous les Sturm und Drang sur ce que pourrait manquer son jeu offensif, nous ne devrions pas tenir pour acquis tout ce qu’il apporte à la table à l’autre bout.

Si la NBA finit par avoir des récompenses de fin d’année cette saison, je ne pense pas que mon choix finira par être le gagnant. Je suppose que Davis ramènerait le trophée à la maison, en partie à cause de la rareté historique d’un joueur gagnant à la fois MVP (comme je m’attends à ce que Giannis le fasse) et Joueur défensif de l’année, et en partie à cause de la valeur massive de Davis comme erreur – effaçant constant sur une défense des Lakers qui classait un piéton 14e en points autorisés pour 100 possessions la saison dernière et a propulsé le classement au troisième rang lors de sa première saison dans le forum bleu et or.

Si ça bougeait de cette façon, je ne crierais pas. Davis était sensationnel, un derviche tourbillonnant de perturbation, toujours caché derrière la première ligne de défense et menaçant de mettre fin à une possession; aucun joueur n’a enregistré plus de blocs et de vols, ni récupéré plus de balles libres cette année. Aussi redoutable un protecteur de jante que Davis, lorsque vous effectuez un zoom arrière pour regarder des photos prises dans toutes les zones du terrain – un exercice utile, compte tenu du temps que Davis a passé à gérer les étirements à 4 et à passer aux gardes – parmi les habitués de la rotation, seulement Pascal Siakam et Deandre Ayton ont disputé plus de 3 par match que Davis. Les adversaires ont abattu à seulement 38,5% du sol lorsque AD les gardait. Il s’agit du deuxième plus faible pourcentage de buts défensifs de tous les joueurs qui ont défendu au moins 500 tirs cette saison.

Il est remarquable (et assez étrange!) Que les Lakers aient affiché une meilleure note d’efficacité défensive avec Davis hors du terrain (permettant 104,9 points pour 100 possessions) que sur celui-ci (106,7 points pour 100). Je ne suis pas sûr que cela devrait nécessairement être un démérite dans le grand livre de Davis, cependant. Une partie de la différence peut être attribuée à un écart dans le tir à 3 points – les adversaires ont fait 34,8% de leurs triplets avec AD au sol, contre 33,2% lorsqu’il était assis – ce que les études antérieures ont suggéré est dû au hasard plus qu’à l’impact d’un défenseur individuel. (Les adversaires de Laker ont tiré environ 6 points de pourcentage de mieux depuis la ligne de faute dans les minutes d’AD que lorsqu’il était assis.) Et ce n’est pas la faute d’AD si les files d’attente qui ne le présentent pas incluaient toujours un protecteur de jante de qualité (JaVale McGee ou Dwight Howard) et une tonne de taille, de longueur, de rapidité et d’intelligence défensive autour du périmètre. De plus, la cote défensive des Lakers avec Davis sur le terrain était encore sacrément bonne – équivalente au numéro des Celtics. Défense à 4 rangs.

La capacité de Davis à garder les 4 et les 5 a ouvert la porte à des alignements de tours jumelles avec McGee ou Howard également sur le sol, établissant l’identité des Lakers comme une gigantesque tenue brutale et tapante qui a intimidé l’opposition la plupart des nuits. Il a donné le ton au moment où il s’est présenté, non seulement en disant qu’il voulait gagner DPOY, mais aussi en insistant sur le fait que LeBron James poussait pour une place sur la défensive, et il a suivi (tout comme LeBron, qui n’était peut-être pas de calibre All-Defense). , mais qui a certainement travaillé beaucoup plus dur à cette fin cette saison), menant les Lakers au sommet de la Conférence de l’Ouest et leur meilleure performance en saison régulière en plus d’une décennie.

Si Davis est votre choix, je comprends; Je ne te crierai pas. Comme ce fut le cas l’année dernière, j’ai trouvé l’argument pour Antetokounmpo le plus convaincant.

Il ne ressemble toujours pas exactement aux joueurs qui ont remporté les prix au cours des dernières années, affichant des nombres de rebuts tordus (il est 39e en NBA en blocs par match) et de vols (76e en vols par match). Ce n’est pas le non de son équipe. 1 protecteur de jante; c’est Brook Lopez, qui a terminé deuxième de la ligue en blocs et limité les adversaires à 46,9% en tirant sur le panier, cinquième meilleur sur 126 joueurs pour garder au moins trois de ces tentatives par nuit.

Eric Bledsoe verrouille toujours la menace de zone arrière la plupart du temps; Wesley Matthews et Khris Middleton montent sur les meilleurs buteurs de l’aile; et une flopée de coéquipiers aux longs membres bien entraînés gèrent des tâches difficiles pour Milwaukee. Il faut plus d’un défenseur d’élite pour aligner la meilleure défense de la NBA, et l’une des meilleures de l’histoire de la ligue, et les Bucks en ont. Pourtant: le système défensif de verrouillage de Milwaukee, qui donne la priorité à la défense de la jante par-dessus tout, fonctionne aussi bien qu’il le fait uniquement parce que Antetokounmpo peut essentiellement effacer la moitié du sol, influençant les choix contre les infractions qui sont prêts à faire comme une itinérance de sécurité gratuite All-Pro dans l’arrière-plan défensif – ou, peut-être, comme le requin Jaws au large des côtes, attendant juste qu’un amateur de divertissement sans méfiance pénètre trop profondément.

Aucun défenseur de la ligue ne couvre un terrain comme Giannis, avec son envergure de condor et ses progrès en effacement de code postal; il n’est pratiquement jamais sorti d’une pièce, donc sa présence court-circuite dans la peinture, réinitialise les possessions et fait peur au conducteur. Quand quelqu’un est assez audacieux pour essayer de le prendre directement contre lui, il l’étouffe. Davis a maintenu ses adversaires à 52,2% en tirant sur la jante, bon pour la 20e place parmi les joueurs qui ont fait au moins 10 apparitions et défendu plus de trois tirs rapprochés par match. Giannis: 41,8%, bon pour le premier. Vous vous souvenez de la partie concernant les adversaires tirant à 38,5% lorsque AD les gardait, deuxième meilleur défenseur à haut volume? Giannis: 36,1%, non. 1 avec une balle.

Il est un vêtement de tête-à-tête. Les adversaires n’ont tiré que 7 pour 20 (35%) dans le poteau contre lui cette saison, selon Synergy Sports, et seulement 4 pour 27 (15%) sur les possessions d’isolement, ce qui le place au 99e centile parmi tous les défenseurs de l’ISO; tout aussi remarquable que ces pourcentages est le peu de tentatives que les gars ont même pris la peine de lui faire. Et il est devenu le défenseur de transition le plus redoutable de la ligue, audacieux adversaires pour essayer de le mettre sur la glace avant qu’il ne puisse y arriver, et les anéantissant avec des préjugés extrêmes:

Les Bucks ont mené la ligue en efficacité défensive cette saison, n’accordant que 102,3 points pour 100 possessions. Avec Giannis au sol, ce nombre a chuté à 97,7 points microscopiques pour 100. Et aussi précieux que les jumeaux Lopez étaient pour le plan de Milwaukee, les Bucks étaient encore plus suffocants quand Giannis est entré du périmètre pour placer l’homme au milieu; Les alignements de Giannis-at-the-5 ont mis les pinces à hauteur de seulement 94,8 points pour 100 lorsque Mike Budenholzer les a déchaînées.

Antetokounmpo est devenu, comme mon coéquipier du Ringer Jonathan Tjarks l’a dit récemment, le prédateur de pointe de la NBA: un joueur avec la taille, la force, les compétences, la vitesse et la ténacité pour prendre tout adversaire, à n’importe quelle position, hors de l’équation. Il est le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue, et – à mes yeux, au moins – un digne successeur de Michael Jordan et Hakeem Olajuwon en tant que troisième joueur à avoir remporté le titre de MVP et de DPOY au cours de la même saison.

Manque juste la coupe: Bam Adebayo, l’un des quatre joueurs cette saison à enregistrer au moins 75 blocs et 75 interceptions en tant que cheville ouvrière hyper-athlétique All-Star de la chaleur sans position; Rudy Gobert, qui a mené la ligue en défensif réel plus-moins pour la quatrième saison consécutive comme principe organisateur constant dans l’Utah, et dans les minutes duquel le Jazz parfois tremblant a accordé 6,6 points de moins par 100; Brook Lopez, une montagne à l’avant de la jante qui aide à donner la forme de défense et le grognement de Milwaukee.