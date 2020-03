Si la saison NBA est terminée, qui mérite le sixième homme de l’année?

Nous ne savons pas encore si la saison NBA 2019-2020 est terminée. Mais si c’est le cas, j’ai pensé que ce serait bien de prendre une minute pour reconnaître le meilleur de ce que nous avons regardé. Je n’ai pas de bulletin de vote pour les prix de fin d’année de la NBA. Si je l’ai fait, cependant – et si nous devions voter sur la base des quelque 80% de la saison que nous avons pu voir – voici comment je l’aurais rempli. Nous passerons en revue tous les prix, un poste à la fois, car nous devons tous faire notre part dès maintenant, et le moins que je puisse faire est de vous donner à tous la possibilité de me rôtir pour mes choix.

Alors, sans plus tarder, distribuons un matériel hypothétique. Nous avons couvert le joueur le plus utile, la recrue de l’année, le joueur défensif de l’année et le joueur le plus amélioré. Ensuite: les gangsters du banc.

Soyons à l’écart: je n’ai pas voté pour Lou Williams.

Le triple vainqueur du sixième homme de l’année et le champion en titre ont connu une autre grande saison au large pour une équipe Clippers qui se situe deuxième dans l’Ouest et semblait prête à faire pression pour la finale de la NBA avant la suspension de la saison. . Mais aussi impressionnant que cela ait été pour LouWill de cumuler 18,7 points et 5,7 passes décisives en 29,3 minutes par match hors du banc lors de sa 15e saison professionnelle, j’ai eu du mal à secouer le sentiment que, cette fois-ci, il n’était même pas le réserve la plus percutante de sa propre équipe, et qu’un autre joueur de style similaire a effectivement copié son plan – garde combo joueuse à haut rendement et à score élevé qui ferme les jeux et déverrouille les meilleures files d’attente de son équipe des éliminatoires – tout en ne se classant pas comme un moins flagrant sur l’extrémité défensive. Donc, avec tout le respect que je dois à la quête de Lou pour un quatrième trophée record Sixth Man, nous allons dans une autre direction.

Avant de le faire, cependant, quelques excuses / remerciements à ceux qui n’ont pas fait la coupe:

Christian Wood, Pistons: Le grand homme s’est classé parmi les cinq premiers parmi les réserves primaires en valeur par rapport au joueur de remplacement, à la case plus-moins, à la cote d’efficacité du joueur et à la victoire, et au 24e rang parmi tous pour l’impact sur les joueurs plus-moins. Il a été incroyablement productif au cours de sa saison d’évasion – à tel point que l’entraîneur des Pistons Dwane Casey l’a placé dans la formation de départ vers la fin de l’année! – mais il n’était pas non plus le sixième homme de sa propre équipe (c’était Derrick Rose), et a chronométré plusieurs centaines de minutes de moins que les mecs qui ont fini en tête de mon bulletin de vote.

Derrick Rose, Pistons: Il a terminé troisième en marquant et premier en passes décisives parmi les joueurs qui ont passé la majeure partie de leur saison à quitter le banc et était (avant l’émergence de Wood) souvent la seule source d’infraction pour une équipe décimée par les blessures. Une défense déjà mauvaise des Pistons était encore pire dans ses minutes, et si je veux briser le cycle de Sixth Man en allant à A Guy Who Gets Buckets, je dois être le changement que je veux voir dans le monde. (La plupart de cette description s’applique également à Goran Dragic à Miami, qui a bien évolué cette saison vers la vie en exécutant la deuxième unité, et Jordan Clarkson, qui était dynamite sur le banc à Cleveland et en Utah.)

Nerlens Noel, Thunder; Dwight Howard, Lakers; DeAndre Jordan, Nets; et Mitchell Robinson, Knicks: L’autre extrémité du spectre. Les gros hommes à faible utilisation, à haute efficacité et axés sur la défense réussissent presque toujours très bien dans les diverses statistiques avancées tout-en-un; par exemple, les quatre se classent parmi les six premiers en termes de parts de victoire par 48 minutes. Ils terminent également presque toujours les jeux plutôt que de les créer – Jordan est une exception ici, aidant à un sommet de carrière de 12,8% des paniers de ses coéquipiers et souvent célébrant délicieusement en ramassant le centime qu’il vient de déposer – et ont tendance à dépendre du contexte autour d’eux plutôt que de déterminer individuellement les succès ou les échecs, ce qui rend difficile de les accompagner pour ce prix.

Brandon Clarke, Grizzlies; et Terence Davis, Raptors: Mes deuxièmes et troisièmes places dans le scrutin de recrue de l’année ont été des points positifs nets majeurs et des contributeurs bidirectionnels pour les équipes des séries éliminatoires au cours de leurs premières saisons. Cependant, leurs rôles relativement étroits les ont tenus à l’écart de mon top trois.

Cela dit, c’est parti:

Sixième homme de l’année

1. Montrezl Harrell, Clippers

2. Dennis Schröder, Thunder

3. (égalité) George Hill et Donte DiVincenzo, Bucks

J’ai eu du mal à choisir un représentant de la deuxième unité de Milwaukee, un corps de réserve de dynamite qui a mené la ligue au banc plus-moins et au classement net, assurant que les Bucks restent à flot même lorsque Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton ont volé un reniflard. (Ils n’auraient peut-être pas dû faire cela ensemble autant qu’ils l’ont fait – Milwaukee a joué près de 1 200 possessions non-poubelles avec les deux All-Stars sur le banc, selon Cleaning the Glass, un peu plus de 18% de l’équipe de l’équipe. le total des possessions de l’année, mais elles n’ont été surclassées que de 0,8 point pour 100 possessions au cours de cette période, et cela a gardé les étoiles suffisamment fraîches pour donner le maximum de cul à leur retour, alors je ne devrais peut-être pas remettre en question les schémas de substitution de Mike Budenholzer qui beaucoup.)

DiVincenzo était une tonne de plaisir à regarder dans sa deuxième saison, profitant pleinement de l’occasion offerte par la sortie de Malcolm Brogdon pour saisir un rôle plus important dans la rotation de la zone arrière des Bucks. Il a montré une sensation extraordinaire pour le jeu: trancher dans la voie pour chasser un rebond offensif, conduire un coupeur dans un espace ouvert et tourner du côté faible pour interrompre un jeu et lancer une pause rapide.

Fantastique action défensive de Donte DiVincenzo @BucksFR

LAL joue un “Ram Spain” pour un alley-oop … mais DiVi capable de contrer AD lancé pour le lob. 6’4 vs 6’11 (!!!)

Incroyable verticalité pour un arrière + timing de folie.

Vous ne voyez pas cela tous les jours. Insensé. pic.twitter.com/GnGC1I07rq

– Guillaume (@GuillaumeBInfos) 20 décembre 2019

DiVincenzo a également un véritable talent pour les perturbations défensives. Parmi les joueurs à inscrire au moins 500 minutes, il s’est classé septième en interceptions par 36 minutes (à égalité avec le candidat du joueur défensif de l’année Ben Simmons) et 24e en déviations par 36 (à égalité avec Jimmy Butler). La défense des Bucks, leader de la ligue, a perdu 2,3 ​​points de moins par 100 avec DiVincenzo au sol, et l’ancien hors-concours de Villanova a également pris des mesures à l’autre bout, se rapprochant de la précision moyenne de la ligue à partir de la plage de 3 points tout en utilisant sa taille , l’athlétisme et l’artisanat pour tirer 63 pour cent sur la jante. En décembre, un lecteur a suggéré Marcus Smart comme un digne comparable statistique / stylistique, et je n’ai pas pu le secouer; DiVincenzo fait que les bonnes choses se passent de manière fiable.

Il en va de même pour son coéquipier et collègue finissant à la troisième place de DiVincenzo, George Hill. Après avoir rejoint les Bucks au milieu de 2018-2019 et avoir assuré Eric Bledsoe lors des éliminatoires de 2019, Hill s’est imposé comme l’une des réserves les plus utiles de la ligue cette saison – un défenseur intelligent et à distance, un facilitateur solide ( 10e de la ligue pour le ratio d’aide-roulement parmi les joueurs qui ont passé plus de 30 matchs à sortir du banc) et un tireur d’élite. Le joueur de 33 ans a dominé tous les joueurs qualifiés dans le tir global à 3 points (48%), toutes les cibles de rattrapage et de tir avec au moins 50 tentatives en profondeur (50,6%) et tous les tireurs de tir avec au moins 50 (48,3%). La polyvalence, la constance, la capacité de contribuer de la balle et la présence stable de Hill l’ont fait un ajustement parfait dans la confédération de gardes combo de Milwaukee, et l’un des bancs les plus fiables du jeu.

J’ai bien réfléchi à la mise en place de Schröder en premier. Comme je l’ai mentionné précédemment, j’ai tendance à me hérisser à l’idée que Sixth Man devrait aller au joueur qui accumule le plus de points sans commencer; J’ai toujours eu l’impression que cela présentait une image incomplète de ce qui rend un joueur précieux, élidant des choses comme la polyvalence défensive, l’efficacité ou l’une des autres façons dont vous pouvez aider votre équipe. C’est une bonne chose, alors, que Schröder ait non seulement mené les joueurs de banc en points par match, mais qu’il l’ait fait sur de très bons écarts de tir 47/38/84.

Cette saison, seulement 10 joueurs ont utilisé plus de 27% des possessions offensives de leur équipe et ont affiché un pourcentage d’objectifs effectifs au nord de 0,530. Huit étaient des étoiles. Le neuvième était Buddy Hield, qui était fantastique en tant que sixième homme de Sacramento après avoir été envoyé sur le banc fin janvier, mais qui a commencé 44 de ses 64 apparitions, le retirant de la course ici. Le 10ème était Schröder, qui a passé plus de la moitié de son temps au sol en tant que garde de tir, et a prospéré tout en partageant les fonctions de manipulation de ballon avec Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander.

Peut-être encore plus important: Schröder a fait un grand pas défensivement. Après avoir été considéré comme un net négatif dans le vrai plus-moins défensif d’ESPN au cours de chacune de ses six premières saisons, se classant souvent parmi les pires défenseurs individuels de la ligue au cours de cette séquence, Schröder a terminé huitième parmi tous les meneurs de points du DRPM cette saison, réussissant tout ce qui était nécessaire – ramasser les porteurs de balle sur le terrain entier, chasser les menaces hors-balle autour des écrans, passer dans les couloirs de passage – pour aider à rendre viables les alignements mortels à trois gardes d’Oklahoma City sur la défensive.

Les unités mettant en vedette Paul, Gilgeous-Alexander et Schröder se sont classées parmi les plus efficaces de la ligue cette saison, martelant les adversaires par un incroyable 28,6 points par 100, la note la plus élevée de tout groupe de trois hommes pour enregistrer au moins 200 minutes. Aussi redoutables qu’offensivement, ils ont également plus que résisté à l’autre bout, limitant les adversaires à seulement 98,6 points par 100. La ténacité, la force et les instincts du CP3 ont joué un rôle important à cet égard. Tout comme la longueur et la capacité de changement de forme de SGA. Mais OKC avait également besoin de l’effort défensif le meilleur et le plus soutenu de la carrière de Schröder pour que cela fonctionne. Il l’a fourni, tournant dans la meilleure saison de sa carrière, et celle qui le fera probablement au sommet de nombreux bulletins de vote Sixth Man.

Mais pas celui-ci. Parce que mec, Montrezl Harrell était génial cette saison.

Le grand homme de cinquième année de Louisville a dominé toutes les réserves primaires en valeur par rapport au joueur de remplacement et au total des parts de gain, et s’est classé dans le top 10 en case plus-moins et gagne des parts pour 48 minutes de temps de jeu. Harrell est resté l’une des réserves offensives les plus efficaces de la ligue malgré son rôle plus important que jamais, avec des sommets de carrière en minutes, des tentatives de placement sur le terrain et des tentatives de lancer franc par match. Il était l’un des neuf joueurs à avoir terminé plus de 25% des possessions de son équipe avec une tentative de tir, un tirage fautif ou un chiffre d’affaires, tout en affichant un pourcentage de tir réel supérieur à 0,600.

Certes, le jeu offensif de Harrell n’est pas aussi complet que les huit autres, et son champ de tir ne s’étend pas presque aussi loin sur le terrain. Même ainsi: c’est de l’air raréfié pour un marqueur, et une preuve de ses prouesses en tant que source de seaux, que ce soit face à l’aile, attaquer le verre offensif, courir le sol en transition ou faire quelque chose à partir de rien sur un jeu cassé. Et même au fur et à mesure que ses responsabilités de marqueur augmentaient, Harrell restait attaché à ses racines de travail acharné, égalant Kyle Lowry pour la tête de la ligue dans les charges prises, se classant cinquième du total des tirs contestés et terminant 16e des passes décisives et des points créés via l’assistant d’écran. Bien que le Harrell de 6 pieds 7 pouces ne soit pas un bloqueur de tirs menaçant, il a tenu ses adversaires à 51,4 pour cent en tirant sur la jante, 16e sur 126 joueurs pour contester au moins 100 de ces tirs cette saison.

Comme ce fut le cas la saison dernière, il n’est pas facile de démêler l’efficacité de Harrell de celle de son partenaire pick-and-roll; plus de 80% des biens de Harrell sont venus avec Lou Williams sur le terrain, et près de 79% de Williams en vedette Harrell dans le match. Quand ils ont été séparés, cependant, Williams a marqué moins de points et récolté moins de passes décisives par 36 minutes sans Harrell, tandis que la production par minute de Harrell est restée largement stable. Il est également à noter que les Clippers se sont beaucoup mieux comportés en minutes Harrell / no-Lou (plus 9,5 points par 100 dans près de 700 possessions) que l’inverse (plus 1,9 points par 100 dans près de 800 possessions), avec Harrell glisser en toute transparence dans des partenariats bidirectionnels destructeurs avec Kawhi Leonard, Paul George et Patrick Beverley.

À l’approche de la saison, l’une des plus grandes questions auxquelles étaient confrontés les Clippers était de savoir comment Harrell, qui sortait d’une campagne en petits groupes et entrait dans une année contractuelle, trouverait son niveau dans une rotation remaniée dirigée par deux talents de la NBA. La réponse, en fin de compte: en gardant son moteur tournant dans le rouge, en jouant mieux que jamais et en faisant assez pour détrôner son copain en cours d’exécution, remporter le premier trophée Sixth Man de sa carrière et devenir le premier non-garde à gagner le prix depuis Lamar Odom depuis 2010-11.