“Si le Barça ne gagne pas la Ligue des champions, Setién ne continuera pas”

Bien que l’équipe du Barça se soit à nouveau positionnée comme leader de la Ligue de Santander, les chiffres enregistrés par l’équipe catalane depuis l’ancien Betis il va s’asseoir sur son banc laisser sa continuité dans l’air. De plus, la situation dans les vestiaires de Barcelone C’est horrible car il y a des joueurs qui considèrent que le style de Quique Setién Cela leur fait du mal dans de nombreux jeux. Face à ce scénario, seule la victoire en Ligue des champions permettrait au Cantabrique de dissiper les doutes qui ont été générés autour de sa figure.

Eduardo Inda Il est allé, comme tous les lundis, à El Chiringuito, où il a sa section habituelle d’exclusivités et a révélé cette information. «Le conseil d’administration pense que c’est une erreur d’avoir renoncé à Valverde pour amener Setién»dit-il. «Même si la Ligue est gagnée, si la Coupe d’Europe n’est pas gagnée, Quique Setién ne continuera pas », a ajouté le directeur d’OKDIARIO.

Pour couronner le tout, son deuxième, Éder Sarabia n’est pas non plus tombé en grâce dans les vestiaires. Après avoir été enregistré critiquant plusieurs poids lourds de Barcelone dans son match contrel Real Madrid au Bernabéu, Setién a été contraint de s’excuser en son nom. Malgré cela, Sarabia a une nouvelle fois remis en cause l’autorité du premier entraîneur. “Mon essence ne changera pas, je continuerai à vivre intensément le football», A-t-il déclaré après le choc contre le Société réelle.

Oui bien seulement Quique Setién et ses joueurs savent ce qui se passe à l’intérieur du vestiaire du Barcelone, de l’extérieur, vous pouvez voir comment, avec le Cantabrique sur le banc, l’équipe marque moins de buts qu’avec Valverde. Bien que l’équipe Blaugrana jouisse d’une plus grande possession, le nombre de passes par match ne se traduit pas par un plus grand danger, quelque chose qui commence à ennuyer les fans.

Le tandem Koeman – Xavi, remplacement possible de Quique Setién à Barcelone

Par conséquent, si Setién ne remporte pas la Ligue des champions et que Barcelone choisit un changement d’entraîneur, le club pense à un tandem formé par Koeman et pour Xavi. Cette option est encore compliquée par la situation contractuelle de l’un avec les Pays-Bas et l’autre au Qatar.