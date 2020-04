Si le Tour de France est annulé, la vie ne se termine pas: Alcalá

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Lundi 6 avril 2020, p. 2

L’épopée du Tour de France n’a été interrompue que par les grandes guerres en Europe. Aujourd’hui, comme d’autres compétitions sportives de longue date qui mobilisent l’industrie mondiale du divertissement, les Jeux Olympiques, le Championnat d’Europe et Wimbledon, la course cycliste légendaire est également menacée en raison de la pandémie de Covid-19. Un effet significatif a été la mort il y a quelques jours à New York du mécanicien cycliste mexicain Juan Vicente Valerio, 55 ans, victime du coronavirus, sans antécédents connus de diabète ou d’hypertension, selon son frère Manuel.

Le 15 mai, il sera décidé si les conditions sanitaires permettent la course qui commence fin juin et se termine en juillet, pendant trois semaines de souffrance, de vertige et de lutte parmi les meilleurs coureurs du monde.

Les scénarios possibles sont le report de septembre, la compétition sans public, la réduction de son itinéraire et de ses ports, ce qui signifierait perdre ce halo d’héroïsme que les cyclistes qui luttent contre leur propre corps, contre la montagne et l’horloge, impriment pour écrire des histoires délirantes avec ses jambes martyrisées.

Vous ne perdez pas la vie si vous annulez cette année, dit calmement l’ancien cycliste mexicain Raúl Alcalá; la vie est plutôt protégée, car cette pandémie est quelque chose de très grave et fait des ravages partout sur la planète.

Alcalá (Monterrey, 1964) est profondément liée à la plus grande carrière dans le cyclisme mondial. Il a couru 10 fois sur le Tour, a conquis deux étapes en deux éditions différentes et l’année de ses débuts en dehors du Mexique, en 1987, il a été investi du maillot blanc, la veste reconnue comme le meilleur jeune cycliste de la course.

L’important aujourd’hui, comme le disent tous ceux qui participent aux grandes compétitions sportives, est de soutenir la lutte contre cette pandémie, ajoute-t-il; Il y aura des compétitions à un autre moment, pour l’instant nous devons protéger la santé de l’humanité.

Préparez-vous à courir les taureaux

Alcalá est descendu de selle après une course prodigieuse. Mais bien que les jours de douleur dans le corps et de vertige soient passés, son esprit ne cesse de penser à la route, à la montagne et à l’horloge. C’est pourquoi il est convaincu que le report du Tour affecterait les concurrents.

Pour l’instant, les pilotes n’ont d’autre choix que de travailler en captivité, avec des vélos montés sur roulettes, loin de leur élément naturel: la route.

“J’étais sur le Tour tellement de fois que je sais ce qui doit leur passer par la tête”, explique Alcalá; ils doivent devenir fous de ne pas pouvoir sortir sur le pavé, l’asphalte, les pentes, un cycliste ne peut pas se préparer à la course des taureaux, peut-être qu’il peut le faire pendant quelques jours, mais alors il doit faire ses preuves sur la route.

Comme Alberto Contador, le Mexicain n’accepte pas la possibilité de raccourcir les distances ou les tests. En cyclisme, le triomphe est le paiement à un héros qui a su vaincre la fatigue, la douleur, le temps, l’orographie, pour réaliser quelque chose qui les relie aux héros.

J’ai gagné une étape d’escalade et un autre contre-la-montre, rappelez-vous comme un résumé des plus grands tests de cyclisme; C’est une usure inimaginable, au jour 14 de la course, il sent qu’il n’y a plus de force et le corps cesse de ressentir. Cela fait partie de la magie de la compétition et ne doit pas être manqué, ainsi que la possibilité de courir sans public, ce qui n’est pas possible le long du parcours.

Et en corrélation avec le drame que le Covid-19 a causé aux protagonistes du sport, le mécanicien Juan Vicente Valerio, qui a travaillé avec Nancy Contreras et Belem Guerrero, est décédé il y a quelques jours dans un hôpital de New York. Il a également accompagné plusieurs équipes nationales de 1986 à 2008.

