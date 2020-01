Si les 49ers ne peuvent pas ralentir les Chiefs, personne ne peut

Depuis le début de la saison 2018 de la NFL, lorsque Patrick Mahomes est devenu quart-arrière partant des Chiefs, il y a eu 484 cas où une équipe n’a pas marqué au moins 23 points dans un match.

De ces 484 matchs, les Chiefs n’en représentaient qu’un.

Cela est arrivé plus tôt cette saison lorsque les Colts les ont tenus à 13 points lors du Sunday Night Football. Je dois mentionner que les Chiefs manquaient leur tacle de départ gauche et que leurs deux meilleurs receveurs larges, Tyreek Hill et Sammy Watkins, étaient sortis avec des blessures. Ce n’est donc pas de l’hyperbole de dire qu’aucune défense n’a pu ralentir l’offensive des Chiefs que nous verrons dans deux semaines dans le Super Bowl 54.

Là encore, cette attaque des Chiefs n’a jamais vu une défense comme celle à laquelle elle sera confrontée à Miami. Il y a eu le match contre la défense la mieux classée des Patriots au début de la saison – les Chiefs ont accumulé 23 défaites – mais les 49ers présenteront un défi bien différent. Contrairement à la Nouvelle-Angleterre, San Francisco est capable de générer une pression constante avec une course de quatre personnes standard. Et chez Fred Warner et Kwon Alexander, les 49ers ont également de l’athlétisme d’élite au deuxième niveau, ce qui les aidera à faire face à tous les itinéraires de passage des Chiefs. Le secondaire, dirigé par un resurgissant Richard Sherman, a terminé deuxième dans les notes de couverture de Pro Football Focus et a limité les infractions adverses à un plus bas de la ligue 34 passes pour 20 verges ou plus.

Les 49ers ont construit la défense parfaite pour arrêter les infractions pass-happy d’aujourd’hui. Donc, cela pose la question: si cette défense ne peut pas arrêter ces chefs… quelqu’un peut-il?

C’est une question sérieuse. Si les 49ers ne sont que le dernier ralentisseur de la tournée de destruction de Mahomes dans la NFL, cela va être un signe terrible pour le reste des défenses de la ligue, dont beaucoup ne présentent pas un tas de talents de premier tour sur la ligne défensive , une paire de secondeurs intelligents et un bon secondaire. Nous approchons du territoire Avengers contre Thanos ici (si l’histoire se termine après le premier film). Les Niners ont mis en place la défense la plus puissante de la terre, mais est-ce important si Mahomes peut perdre 30 points dans une équipe avec juste le claquement de doigts? C’est essentiellement ce qui s’est passé au deuxième quart du match des Texans, non?

C’est là que les Colts lèvent la main et me demandent si je les ai oubliés. Eh bien, non, je ne l’ai pas fait; Je ne sais tout simplement pas à quel point ce jeu aléatoire en octobre est significatif ou instructif en ce moment. Après ce match, nous avons commencé à entendre le discours du «plan» après qu’Indy soit allé contre le type et ait joué principalement la couverture des hommes. Cette conversation était idiote, bien sûr. Il a ignoré le fait que CHAQUE défense de la ligue jouerait une couverture contre les Chiefs (ou toute infraction d’ailleurs) si elle le pouvait. Il a également ignoré le fait que Hill et Watkins manquant le match ont donné aux Colts la confiance nécessaire pour jouer tous les matchs d’homme à homme. Indy faisant pression sur Mahomes sur plus de 42% de ses dropbacks sans blitz – seuls les Patriots l’ont fait plus de pression mais ils ont blitz plus souvent – ont également aidé la cause. Il est beaucoup plus facile de couvrir Byron Pringle et Demarcus Robinson d’homme à homme que Hill et Watkins, et les défenseurs sont beaucoup plus susceptibles de tourner au style de Cam Ervin que le tacle gauche de départ habituel Eric Fisher.

Cela nous ramène aux 49ers. Nous savons à quel point cette ligne défensive est bonne avec Nick Bosa, Dee Ford, DeForest Buckner et Arik Armstead formant la meilleure course de passes à quatre dans la NFL. Le secondaire est connu pour ses couvertures de zone, mais il a également été très bon lors de la couverture masculine cette saison. Les infractions passives opposées ont généré un taux de réussite de 42% par rapport à la couverture des hommes de 49 ans. C’est le cinquième rang le plus bas de la ligue, selon Sports Info Solutions. Et lorsque les 49ers ont joué la couverture 1 – la couverture masculine la plus courante de la NFL – leur taux de sacs a bondi à un ridicule 14,3%. Cela a non seulement mené la ligue, mais aucune autre équipe n’a même dépassé 10%.

Cette performance remarquable que nous avons vue de la défense des Colts au départ contre les Chiefs? Oui, c’est essentiellement la norme pour cette défense des 49ers, qui est maintenant en pleine santé pour la première fois depuis octobre, donc elle est plus que capable de reproduire ce que les Colts ont fait en octobre.

Si vous conceviez une défense pour empêcher Mahomes et les Chiefs de passer le jeu, cela ressemblerait terriblement à celui de San Francisco. La profondeur de la passe, les secondeurs athlétiques, le secondaire avare… tout est là. Mais que se passe-t-il si Kansas City la traverse comme toutes les autres défenses que cette infraction a laissées dans son sillage?

Où allons-nous à partir de là? Lorsque la couverture étouffante et la pression constante sur le quart-arrière échouent, quelles sont les autres défenses?

Rien, vraiment.

La défense des 49ers ne se contente pas de jouer pour un Super Bowl. Le sort des défenses de la NFL – du moins quand elles se heurtent aux Chiefs – pourrait très bien être en jeu à Miami. Si San Francisco peut fournir une certaine résistance, elle fournira aux 30 autres défenses au moins un éclat d’espoir.

Sinon… eh bien, ils sont tous condamnés pour un avenir prévisible.

