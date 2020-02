“Si Liverpool ne remporte pas la Ligue des champions, cette saison est un ÉCHEC” – un fan des Reds en délire incroyable contre Jurgen Klopp après une victoire nerveuse contre West Ham

Liverpool n’est plus qu’à QUATRE victoires de remporter son tout premier titre en Premier League – et son premier championnat de ligue en 30 ans – mais ce n’est tout simplement pas suffisant pour certains fans.

Ou, peut-être, juste celui-ci…

Les Reds ont dû transpirer pour leur 26e victoire en championnat en 27 matchs cette saison alors qu’ils revenaient de 2-1 pour battre West Ham 3-2 lundi soir.

Le résultat a permis à l’équipe de Jurgen Klopp de conserver 22 points d’avance en tête du tableau avec 11 matchs à jouer, alors que leur incroyable saison record continue.

Sadio Mane célèbre le but du vainqueur de Liverpool contre West Ham

Mais le supporter de Liverpool, Ross, n’était pas satisfait de la performance de son équipe bien-aimée ou de son manager lundi soir, et a déclaré à talkSPORT qu’il était “ très inquiet ” avant le match retour de la Ligue des Champions en huitièmes de finale contre l’Atletico Madrid.

Les Reds n’ont subi que leur troisième défaite de toute la campagne la semaine dernière alors qu’ils ont perdu 1-0 lors du match aller de leur dernier affrontement en Espagne en Espagne, alors que l’équipe offensive de Klopp a été étouffée par la masterclass défensive de Diego Simeone.

Liverpool devait faire sauter West Ham du parc lors de sa sortie de ligue suivante, les Hammers se battant dans une bataille de relégation, mais le club de Londres s’est présenté pour une bataille et a emmené les Reds jusqu’au bout.

Et, incroyablement, Ross the Red affirme que cette saison, cette saison incroyable, sera un ÉCHEC si Liverpool ne réussit pas à défendre sa couronne européenne.

Et il n’est vraiment pas satisfait de M. Klopp.

Il semble que tous les fans de Liverpool ne soient pas satisfaits de Jurgen Klopp…

“Je suis vraiment très inquiet”, a-t-il lancé sur SportsSP Talk Bar. «Nous avons le meilleur gardien de but, le meilleur défenseur et le meilleur attaquant du monde, et nous ne faisons pas sauter des équipes comme West Ham hors du parc? Sommes-nous pour de vrai?

«Pour devenir invaincu? Ne me dites pas que cette Premier League est aux normes, c’est la pire Premier League que j’aie jamais vue de ma vie!

“Si nous ne gagnons pas la Ligue des champions cette saison, c’est un échec, et Jurgen Klopp doit répondre à quelques questions!”

Euh, quoi?

Comme nous, les hôtes du Sports Bar, Andy Goldstein et Jason Cundy, ne pouvaient pas vraiment croire ce qu’ils entendaient, et ont même accusé Ross d’être un fan d’Everton à la fin.

Mais non, il semble que ce soit sa véritable opinion en tant que supporter de Liverpool.

Eh bien, je suppose que nous avons tous droit à un, même si c’est aussi complètement fou que ça.

Un Cundy stupéfait répondit: «De quoi parlez-vous? Ceci est une liquidation, mec! Allez, tu nous liquides n’est-ce pas? Êtes-vous un fan d’Everton, Ross? “

Goldstein: “Non, il ne l’est pas, il a déjà téléphoné.”

Cundy: “Il n’y a aucun moyen que vous soyez un fan de Liverpool. Vous téléphonez en gémissant à propos de Klopp? Allez, admets maintenant que tu es un bluenose, n’est-ce pas. “

Mais Ross a répondu: «NON! Nous sommes la meilleure équipe d’Angleterre d’un mille absolu. »

Cundy: “Pourquoi tu gémis alors?”

Ross: “Parce que je ne veux pas simplement être la meilleure équipe d’Angleterre, la Premier League n’est pas tout!”

Sensationnel.

.