“Si quelqu’un trouve une image de moi dans une discothèque, je démissionne”

L’entraîneur de Madrid a montré son inconfort après qu’un site Web ait affirmé ces derniers jours qu’il était sous les projecteurs de Turki Al-Sheikh après avoir joué dans une fête avec ses joueurs. C’est quelque chose qui a non seulement refusé José María GutiérrezIl a également déclaré que si une photographie prouve le contraire, il démissionnera de son poste d’entraîneur et retournera à Almeria Tout l’argent qu’il a payé.

“Si quelqu’un trouve une image de moi dans une boîte de nuit à Almeria, je présente ma démission et retourne tout l’argent qu’Almeria m’a payé. J’ai une conscience claire, peu de choses à dire. C’est une rumeur sans preuves qui est devenue virale dans toute l’Espagne et qui est allée partout. C’est le fardeau que j’ai été Guti et une personne connue, mais la vie m’a rendu fort et ces choses ne vont pas me couler», A déclaré la conférence de presse de Madrid après que son équipe est tombée 3-2 face au Huesca.

José María Gutiérrez des clubs est tombé dans le passé

José María Gutiérrez a vu comment les fantômes du passé ont remis en question sa figure: «Les jours ont été difficiles pour moi et ma famille. Cette étiquette de mon passé à nouveau à regarder dehors. J’ai une conscience claire, ma vie est très ordonnée. Je suis avec mon fils, je vais travailler et rentre chez moi pour dormir. Je n’ai de temps pour rien. »

“Je suis calme car le travail des joueurs est bon. Les choses qui nous fouettaient auparavant ne nous sifflent plus. Ce sont des circonstances extérieures qui ne nous permettent pas de gagner et l’équipe, je pense, a mérité le nul », a-t-il ajouté à propos de la défaite d’Almeria.