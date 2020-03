Signature des géants de New York Jadeveon Clowney

Les Giants de New York signent-ils Jadeveon Clowney cette intersaison? Les choses vont dans ce sens.

Le joueur de ligne défensive est évidemment l’un des meilleurs joueurs sur le marché cette intersaison. Bien qu’il n’ait pas fait grand-chose après son échange des Texans de Houston aux Seahawks de Seattle, Clowney est toujours assez polyvalent et assez talentueux pour faire de vrais dégâts quand il le veut.

En tant que tel, il n’est pas surprenant que plusieurs équipes fassent la queue pour être son prétendant.

Une équipe en particulier qui le veut est New York. Et l’intérêt semble être mutuel.

Selon Ralph Vacchiano de SNY, Clowney aux Giants a beaucoup de sens pour toutes les personnes impliquées. Il veut apparemment atterrir à New York, et l’équipe a beaucoup d’espace de casquette disponible pour faire un gros match pour lui.

Les Giants sont actuellement en train de déterminer leur infraction, mais ils ont déjà une bonne quantité de jeunes talents avec lesquels travailler de ce côté-ci du ballon. La défense, cependant, a besoin de beaucoup de travail.

Il y a des arguments raisonnables à faire valoir que la raison pour laquelle New York a remporté les 12 matches au cours des trois dernières années est sa défense inepte, et non son infraction.

Clowney ferait beaucoup pour résoudre ce problème.

L’athlète de 27 ans a disputé 13 matchs avec Seattle l’an dernier à la suite d’un échange avec Houston. Dans cette période, il a enregistré 31 plaqués, trois sacs une interception et quatre échappés forcés.

Entre 2017 et 2018 avec les Texans, Clowney a enregistré 18,5 sacs.

On s’attend à ce que Clowney cherche quelque chose dans la gamme de 20 millions de dollars lors de son prochain accord. Les Giants vont-ils poney? Le temps nous le dira.

En relation: Dez Bryant réagit au retour des Cowboys