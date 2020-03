signer Lautaro et Neymar

Les graves problèmes économiques que Barcelone présente elles ne l’empêchent pas de continuer à avoir de grandes aspirations sur le prochain marché. Les Catalans appliqueront d’importantes réductions de salaire au personnel de toutes leurs sections en raison de la crise des coronavirus. Cependant, ils continuent de penser à deux objectifs pour lesquels ils devront payer des sommes importantes sur le marché d’été. L’équipe de Barcelone veut se renforcer avec Lautaro Martínez et Neymar, quelque chose qui augmenterait encore vos dépenses et votre facture salariale.

Les finances du Barça n’étaient pas à leur meilleur avant que le monde ne s’arrête à la suite de la pandémie. Avec elle, les revenus ont diminué et, bien que la compétition soit reprise et la saison est terminée, les pertes seront des millions. Une situation qui les amène à présenter un ERTE, bien que l’accord avec les joueurs de la première équipe ne finisse pas d’arriver.

Cependant, l’objectif principal du Barça l’été prochain est de renforcer son avance avec Lautaro. Une opération qui ne sortirait pas pour moins de 111 millions d’euros. L’Inter Milan sait qu’il sera difficile de conserver l’Argentin l’été prochain, mais n’est pas disposé à le laisser partir pour un montant inférieur.

À cela, il faut ajouter l’intérêt du Barça pour Neymar. Les Catalans sont prêts à affronter le Brésilien, ce qu’ils ont déjà essayé l’année dernière et n’ont pas pu. Mais cette saison, le PSG a mis un prix sur l’une de ses principales stars et pourrait le quitter Quittez si l’ensemble culé débourse plus de 150 millions d’euros.

Au prix des deux transferts leurs salaires respectifs devraient être ajoutés, ce qui augmenterait encore la section de la masse salariale, qui noie actuellement le club. Pour cette raison, il n’aurait d’autre choix que de se séparer de plusieurs de ses stars, même si elles devaient encore jongler avec les comptes.

Sortir avant d’entrer

Umtiti, Vidal et Rakitic ils seraient condamnés. Mais seulement avec ses ventes, les finances du club ne se stabiliseraient pas ou ne permettraient pas d’acheter ses deux objectifs. Le Barça devrait également se débarrasser de Dembélé, pour lequel ils comptent obtenir près de 100 millions, et de Griezmann. Dans le cas de l’ancienne équipe de l’Atlético de Madrid, les supporters de Barcelone pourraient en profiter pour rendre la signature de Neymar moins chère.

Ce ne serait pas tout à fait suffisant. Ter Stegen est en pleine négociation pour sa rénovation et les Catalans doivent augmenter considérablement le jeton s’ils veulent l’empêcher de se tordre. Le gardien de but allemand exige un salaire qui le place parmi les mieux payés de l’équipe et, compte tenu de sa qualité, l’équipe de Barcelone doit céder si elle ne veut pas risquer de perdre l’un de ses principaux piliers.