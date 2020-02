Signez pour Oviedo et retournez sur les bancs deux ans plus tard

Quelques heures après que l’équipe asturienne a annoncé le limogeage de Javi Rozada, le club a officialisé la signature de son remplaçant. Comme nous avions déjà avancé à OKDIARIO, José Ángel Ziganda a repris le Real Oviedo, ce qui signifie son retour sur les bancs après deux ans sans formation.

La déclaration du Real Oviedo sur la signature de José Ángel Ziganda

«Le Real Oviedo a conclu un accord pour embaucher José Ángel Ziganda comme nouvel entraîneur de la première équipe. L’entraîneur navarrais s’est engagé envers l’entité jusqu’à la fin de cette saison, avec une campagne plus facultative », a commencé l’équipe asturienne.

«José Ángel Ziganda, 53 ans, est né le 1er octobre 1966 à Larrainzar, en Navarre. Après avoir mis fin à sa carrière de footballeur professionnel, Ziganda a commencé sa carrière d’entraîneur dans les catégories inférieures d’Osasuna, passant par la filiale jusqu’à ce qu’il atteigne la première équipe, dont il a occupé le banc entre 2006-08 dans la première division. . Il a ensuite dirigé le Xerez Deportivo, en 2009/10, puis est parti pour l’Athletic Bilbao. Encore une fois, sa carrière d’entraîneur a commencé à Lezama à la tête de Bilbao Athletic au cours de laquelle il a passé six saisons, y compris une promotion de la deuxième division B à la deuxième division en 2014/15. Il a fait le saut dans la première équipe d’athlétisme en 2017, où il a mené un total de 54 matchs en première division », a déclaré le Real Oviedo.

«José Ángel Ziganda sera en charge de la première équipe du Real Oviedo mercredi, lors d’une formation qui débutera à 10h45, et qui se déroulera à huis clos. Il sera accompagné de Bingen Arostegui en tant que deuxième entraîneur et gardera le reste du personnel d’entraîneurs avec Alberto Martínez, Sergio Segura et Jaime Arias », a ajouté le club.

“Jusqu’à présent, le deuxième entraîneur, Javier Benavides, continuera d’être lié au club en cours de définition dans les prochains jours”, a conclu le Real Oviedo.