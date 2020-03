“Signez quatre joueurs cet été et Manchester United est à nouveau au défi pour le titre” – Superbe appel du fan des Red Devils

Il semble que battre une équipe de championnat soit allé à quelques têtes dans le camp de Manchester United, comme un fan a déclaré à talkSPORT que les Red Devils pouvaient défier le titre PREMIER LEAGUE TITRE la saison prochaine.

United a battu Derby County et la légende du club Wayne Rooney, 3-0 à Pride Park jeudi soir pour vider les Rams du cinquième tour de la FA Cup.

Ce fut une superbe performance de la part de Ole Gunner Solskjaer, qui poursuit sa remontée qui se monte maintenant à neuf matchs sans défaite – une reprise de forme qui a coïncidé avec l’arrivée de janvier en signant Bruno Fernandes.

Odion Ighalo a marqué deux fois pour couler Derby au cinquième tour de la FA Cup

Et un partisan croit qu’ils doivent faire seulement quatre autres signatures pour pouvoir défier Liverpool et Manchester City pour le mandat de la ligue la saison prochaine.

United n’a pas remporté le titre de champion au cours des sept années écoulées depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson, et un aperçu des anciennes équipes de Fergie montre à quel point United a chuté.

Mais, dans un appel assez étonnant après la victoire de jeudi, le fan de James the Red Devils a insisté sur le fait qu’ils étaient sur le point de reprendre leur place au sommet du match anglais.

“Nous avons besoin de quatre joueurs”, a-t-il déclaré au Sports Bar.

«Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’un demi-centre et peut-être d’un ailier de chaque côté.

“La meilleure chose qui soit arrivée à United cette saison est que Paul Pogba ne joue pas. C’est un mauvais œuf.

«Il doit partir, puis nous pourrons utiliser l’argent pour faire venir quatre joueurs de classe mondiale.

“Ensuite, nous sommes à 100% difficiles pour le titre l’an prochain.”

Jadon Sancho a été fortement lié à un déménagement à Manchester United – pourrait-il les aider à se remettre au sommet?

L’animateur du Sports Bar, et son compatriote supporter United, Andy Goldstein a joué le jeu, nommant quatre talents de classe mondiale que United pourrait signer cet été s’ils sont prêts à dépenser l’argent.

Mais Jason Cundy n’en avait absolument rien.

“Voici ma façon de penser”, a déclaré Goldstein.

“Si Pogba s’en va, vous gagnez environ 100 millions de livres sterling et – bien sûr, c’est de la fantaisie – nous signons Jadon Sancho avec cet argent essentiellement pour rien, puis signons Jack Grealish, un excellent demi-centre, disons Kalidou Koulibaly et Harry Kane, Faisons les fous.

“Cela représente environ 350 millions de livres sterling [net], ces quatre joueurs seraient-ils assez bons pour que United défie? “

Andy Goldstein suggère que Man United pourrait remporter le titre s’ils dépensent 450 millions de livres cet été

Cundy a répondu: «Si vous mettez ces joueurs dans les Spurs, Chelsea ou Man United, tous ces joueurs vont améliorer ces équipes.

«Mais défi pour le titre? Pas encore!

“Je pense que pour me rapprocher de Liverpool la saison prochaine, ils doivent sortir du rythme, ce qu’ils feront probablement parce qu’ils ont connu une saison exceptionnelle, et toutes les autres équipes doivent avoir ça aussi, et puis certaines.

“Je dirais que pendant au moins les 12 prochains mois, Liverpool sera l’équipe à attraper et même si vous mettez ces joueurs à Man United, je pense que vous leur demandez trop de défis au cours des 12 prochains mois.”

