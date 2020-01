S’il vous plaît, marques, arrêtez

S’il vous plaît.

Disons que vous vendez, je ne sais pas, une sorte de collation sur-traitée. Supposons également, à titre purement hypothétique, que la mascotte de votre marque est une sorte de légumineuse anthropomorphisée. Disons aussi que le Super Bowl arrive.

D’après ces trois informations, il ne semble pas que l’on en profite pour tuer publiquement sa mascotte. En effet, il est difficile d’imaginer exactement quels rebondissements une réunion de marque devrait prendre pour nous amener ici.

Mais ici, nous sommes malgré tout. Une grande marque a profité de l’occasion pour annoncer que sa mascotte emblématique (?) Sera mise au repos lors du Super Bowl. Vraisemblablement, cela augmentera la notoriété de leur produit, même si cette notoriété est principalement exprimée dans des phrases comme «qu’est-ce que c’est que ça?»

Étant donné le choix entre le Snackbrand A médiocre et sur-traité et le Snackbrand B médiocre, sur-traité, les consommateurs choisiront-ils naturellement celui produit par une entreprise qui organise des funérailles imaginaires lors d’un match de football? Ce n’est pas le genre de question que les responsables marketing des marques veulent poser, et en tout cas la réponse ne semble pas très évidente.

Le but de cette cascade actuelle de Brand Legumicide n’est pas de sensibiliser les clients potentiels à la marque. Du moins, pas vraiment. Au cours de l’ère numérique, la publicité a évolué par à-coups, des ventes directes au marketing de marque. Il s’agit de dominer la conversation par tous les moyens nécessaires.

La publicité est un rappel brut du rôle de l’argent dans nos vies et du fait que les groupes avec beaucoup d’argent ont tendance à le dépenser de manière ridicule. Mais même si la publicité reflète à quel point la société est redevable au capital, le marketing moderne est également sous l’emprise de la bête.

Les clients des agences de marque ne sont pas des consommateurs. Ce n’est même pas la marque. Ils ciblent des décideurs spécifiques au sein de la structure d’entreprise de cette marque, faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour les impressionner. Les indicateurs sur lesquels les campagnes publicitaires sont mesurées sont choisis par des experts pour bien refléter les agences de marque. Après tout, cela ne dérange jamais vraiment son hôte.

Quoi qu’il en soit, c’est pourquoi nous sommes passés de «s’il vous plaît acheter mes collations» à «ces collations sont associées à de bonnes choses» à «J’AI TUÉ LE GRAND HOMME DE SNACK, IL EST TEMPS DE PAYER VOS RESPECTS». la mort avec un léger amusement et une perplexité générale, mais c’était néanmoins une réaction, et à grande échelle.

Le coup de Snackbrand A vise à obtenir des consultants créatifs derrière eux un travail de conseil plus créatif. L’impact des funérailles imminentes sur le résultat net de Snackbrand A est sans importance. Il s’agit d’un état de choses déprimant (et pénible).

La chose la plus foutue est que nous sommes censés écrire à ce sujet. Les réserves de talents créatifs détenues par l’industrie créative seront déployées en masse pendant le plus grand match de la NFL de la saison, et puisque les publicités seront populaires et importantes, ce site les couvrira presque certainement, y compris le site funéraire de Snackbrand A.

Mais, mes chers pourvoyeurs de médiocrité obsolète, vous pouvez attendre jusque-là votre marketing gratuit.