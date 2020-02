S’il vous plaît ne jetez pas sur les frappeurs Astros

Le monde du baseball est mécontent des Astros de Houston. Le scandale de la tricherie (Bang-gate? Pas sûr que l’on éclate) a jusqu’à présent coûté trois emplois à un manager et un directeur général, mais les joueurs qui ont bénéficié de cette tricherie ont bénéficié d’une immunité lors de l’enquête de la MLB, ils se sont donc plus ou moins enfuis avec ça. Le titre des World Series 2017 ne va nulle part, pas plus que, par exemple, la victoire du MVP de Jose Altuve. Il ne s’agit pas seulement des distinctions de Houston – il est impossible de savoir à quel point ce scandale a affecté la carrière des lanceurs dans la ligue, mais la baisse massive du taux de retrait des Astros après le début du vol de panneaux suggère que cela ne peut pas être rien.

Le manque de responsabilité (ou d’excuses raisonnables) de la part des joueurs a conduit à suggérer qu’ils seront ciblés par leurs collègues de la MLB au cours de la saison 2020. En effet, le nouveau manager d’Astros Dusty Baker a déjà demandé le soutien de la ligue pour éviter à l’avance des représailles:

Je compte sur la ligue pour essayer de mettre un terme aux représailles apparemment préméditées dont j’entends parler. Dans la plupart des cas dans la vie, vous êtes en quelque sorte réprimandé lorsque vous avez prémédité quoi que ce soit. J’espère juste que la ligue mettra fin à cela avant que quelqu’un ne se blesse.

Les représailles dont nous parlons ici sont le coup par coup, l’outil traditionnel de représailles du lanceur. Ce n’est pas hypothétique non plus – le lanceur des Dodgers de Los Angeles, Ross Stripling, a indiqué qu’il serait tenté de lancer sur les Astros s’il les voyait cette saison. Soyons donc très clairs: il est absurde de se venger des frappeurs en leur lançant des balles de baseball. C’est déjà assez dangereux d’être dans une boîte de frappeur sans que les lanceurs ne vous lancent des balles rapides, et le risque accru d’une balle rapide à la tête n’en vaut absolument pas la peine. Les boules de fèves délibérées sont pratiquement des voies de fait. Ne le faites pas, pichets!

Il existe des moyens meilleurs et moins douteux de manifester son mécontentement que de donner des bases gratuites (si douloureuses). Voyons quelques-uns:

Remplissez chaque pouce carré du club-house en visite avec des poubelles lorsque Houston est en ville.

Faites jouer des bruits de cliquetis au hasard lors des apparitions d’Astros.

Demandez à vos lanceurs de soigner le baseball avec une sorte de colle transparente afin d’augmenter la rotation de leurs lancers, ce qui leur donnera un avantage sur les frappeurs Astros.

Remplacez le logo de l’équipe Astros sur le Jumbotron par une poubelle.

Lorsque vous voyagez à Houston, démontez secrètement Minute Maid Park pendant la nuit.

Laissez des manuels sur la façon de présenter de réelles excuses dans leurs casiers.

Achetez des chaussures à plateforme Altuve.

Gagnez des matchs de baseball contre eux.

Remplissez les toilettes de leur chambre d’hôtel de jello.

Fermez l’eau chaude dans leurs douches.

Trouvez un moyen d’ajouter des correctifs astérisques aux uniformes de Houston.

Parlez beaucoup de merde sur les réseaux sociaux.

Mais quoi que vous décidiez de faire aux Astros, ne leur jetez pas dessus.