S’il y a du football en été … Et le marché des transferts?

L’arrêt provoqué par le coronavirus oblige les ligues à poursuivre leur route en été, alors qu’en situation normale elles auraient dû se terminer. Tout indique que Entre juin, juillet et, probablement, août (au mieux), la saison 2019-2020 donnera ses derniers coups et, bien qu’aucune date n’ait été fixée pour le début du nouveau, le calendrier déjà serré prédit peu de repos entre la fin de l’un et le début de l’autre. Aussi la fenêtre de transfert d’été reste dans l’air.

La période établie pour le marché des transferts se situait entre le 1er juillet et le 2 septembre dans les ligues majeures, à l’exception du Premier ministre, où il a commencé le 17 mai et fermé le 9 août. Mais l’UEFA étant déterminée à mettre fin à cette saison dans les mois à venir, leurs dates sont également en suspens.

Tout indique que son ouverture sera reportée. Avec la saison en pleine dispute et avec tout pour décider Il sera très difficile de conserver les dates qui sont fixées en ce moment. Logic nous invite à penser qu’il ouvrira à la fin de la saison, afin que nous puissions faire face au marché le plus court dont on se souvienne.

En plus d’être une période de transfert plus courte que la normale, la crise à laquelle les clubs sont confrontés en raison de la pause affectera également les opérations qui se produisent en été. Malgré la fin de la saison, les pertes causées par le coronavirus seront similaires à des millions, ce qui changer la politique de transfert des clubs.

Tout indique que nous sommes devant lui fin des signatures exorbitantes auxquels nous nous sommes habitués ces dernières années aux grands noms de l’Europe. L’inflation du marché a augmenté d’année en année, mais la situation financière extrême de certaines équipes entraînera une baisse considérable des prix. De plus, le manque de temps pour négocier peut nous amener à manquer de signatures galactiques cet été.