D’être puni Ray Vallecano pour ce qui s’est passé avec Zozulia et non Espanyol pour ce qui s’est passé avec Iñaki Williams, le set de franjirrojo se sentirait persécuté comme il l’a affirmé Paco Jémez lors d’une conférence de presse. L’attaquant de Athlétique a dénoncé les cris racistes des fans de la perruche à l’issue de la rencontre que son équipe a disputée au stade RCDE.

Pour Paco Jémez, il y a des similitudes entre ce qui s’est passé avec Zozulia à Vallecas et ce qui s’est passé avec Iñaki Williams à Cornellá

“Pour moi, c’est dommage que les choses se soient passées hier et Je pense que vous devez mesurer toutes les équipes selon le même standard, vous ne pouvez pas mesurer certains d’une manière et d’autres d’une autre. Peu importe que ce soit Premier, «Champions», Deuxième ou Troisième. La justice est censée être la même pour tout le monde. C’est une hypothèse quelque peu idéale, mais il doit en être ainsi », a commenté Paco Jémez.

«Nous comprenons maintenant que nous ne devons pas du tout être punis, que beaucoup de punitions nous ont obligés à suspendre le match et à devoir jouer les 45 minutes restantes à Albacete quand Dieu le veut. Nous devons supprimer tout type de sanction car dans d’autres endroits, le champ n’est pas sanctionné ou fermé ou rien ne se passe», A demandé l’entraîneur de Rayo Vallecano.

Paco Jémez: «S’ils nous punissent, nous nous sentirons persécutés»

«Ils l’ont mis à l’oeuf. Maintenant s’ils nous punissent, un Christ va être monté que vous ne pouvez pas imaginer car alors nous allons nous sentir persécutés, harcelés et que tout le monde est contre nous », a insisté Paco Jémez.

L’entraîneur des Canaries a poursuivi: «Des choses tout aussi graves se produisent dans d’autres endroits et pour commencer les arbitres ne suspendent plus les matchs, ce qui est un grief à notre égard. A part cela, il n’est pas pénalisé et Je pense qu’il ne le ramasse pas même dans les minutes. Et nous le faisons? “

“Ils doivent tout emporter, ils doivent nous laisser seuls. Et s’ils doivent nous punir, les autres aussi, car si nous ne formulons pas un grief comparatif très important auquel nous ne pouvons pas nous taire ou nous le ferons », a conclu Paco Jémez.