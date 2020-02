Simeone: “Ce Liverpool restera dans l’histoire, mais le match nul est à 50%” | Athlète de Madrid

Simeone a comparu devant les médias dans la salle de presse du Wanda Metropolitano pour analyser le duel contre Liverpool. L’entraîneur de l’Atlético a passé en revue les nouvelles de son équipe pour cette finale et a parlé de l’état de Diego Costa.

Diego Costa

«Ça s’améliore. Il s’entraîne avec beaucoup d’enthousiasme et est à la hauteur ».

Cravate difficile

«Notre façon de conduire est d’aller jeu après match en essayant de résoudre ce que nous avons devant nous. Après Valence, nous avons affronté le duel contre Liverpool. Nous allons nous retrouver face à une grande équipe formée par un entraîneur différent qui a beaucoup d’alternatives dans le jeu. Il l’a créé pendant toutes les années où il a été dans le club. Il y a quatre ans, il est arrivé au club et avec le départ de Coutinho, il semblait que l’équipe allait partir et était habilitée. Cela parle très bien de l’entraîneur, du club et des joueurs ».

Compliments Klopp

«Nous avons des nuances similaires … intensité. Son Dortmund était une équipe similaire. Nous sommes similaires à cette caractéristique d’intensité et de compétitivité. Ensuite, le potentiel qui donne aux joueurs fait jouer les équipes de différentes manières. Ce Liverpool restera dans l’histoire car il a des records différents de toutes les équipes admirées … ils sont directs, intenses, changeants. Ça me donne de l’admiration ».

Correspondance importante

«Ce que je commente toujours quand c’est notre tour. Je ne doute pas que le double match a 50% de chances pour tout le monde. Il n’y a aucune différence. C’est un match et tout est possible pour un match ».

Préparation de fête

«Nous préparons les matchs de la même manière. Nous n’avons pas de préférences pour le préparer avec une plus grande attitude envers un certain rival qui a un pouvoir important parmi les meilleurs au monde. Nous essayons de préparer le match avec l’attitude de gagner contre quiconque nous touche ».

Couvert

«Je suis très respectueux des critiques et des opinions. Je n’apprécie pas la façon dont j’aimerais arriver. Demain, nous avons un rival important et j’ai confiance en mes joueurs. Notre stade va exploser demain ».

Liverpool intraitable

«Il semble juste que chacun puisse penser ce qu’il peut imaginer. La seule chose qui compte, ce sont les faits et les mots servent à générer des aperçus. Alors c’est un match. Dans un match, tout peut arriver ».

La motivation

«Je ne vois pas le pessimisme, je vois l’optimisme et l’illusion. Les joueurs veulent jouer de manière impressionnante. Je ne vois aucune sorte de pessimisme. Je vois ce que j’aime le plus, l’optimisme ».