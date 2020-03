Simeone devra baisser son salaire de 30% après l’ERTE de l’Atlético

L’Atlético de Madrid a annoncé il y a quelques jours la présentation d’un ERTE qui affectera, entre autres, son entraîneur, Diego Simeone. Comme l’a révélé le journal anglais The Sunday Times, le technicien en matelas vous devrez baisser votre salaire d’au moins 30%. Cela signifie que jusqu’à présent l’entraîneur le mieux payé du monde cessera d’être le 1er avril, son salaire dépassant les millions d’euros par mois.

Simeone, selon le dernier classement publié par France Football, reçoit environ 40,5 millions d’euros par an entre le salaire, les primes et les paiements des sponsors. Ce chiffre fait de lui l’entraîneur le mieux payé, devant certains comme Guardiola, Mourinho ou Zidane. La vérité est que Cholo a mérité cela grâce à l’effort, en construisant un Atlético à partir des cendres laissées par Gregorio Manzano de son temps jusqu’à ce qu’il devienne l’un des plus grands joueurs d’Europe aujourd’hui.

Son dernier exploit a été accompli peu de temps avant que le gouvernement espagnol décrète l’état d’alarme. C’était à Anfield contre l’actuel champion de la Ligue des champions, Liverpool par Jürgen Klopp. Simeone et sa famille ont remporté une victoire vitale tout en historique cela leur a permis de battre les rouges à domicile et d’obtenir le billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Dans d’autres circonstances, on pourrait parler d’une amélioration de salaire ou d’une prolongation de contrat, mais la situation actuelle a conduit à l’Atlético, avec son PDG, Miguel Ángel Gil Marín, à la barre, prendre la décision de déposer un ERTE afin de pouvoir faire face à ce temps sans activité dans l’entité en raison de l’arrêt de la Ligue.

La compétition nationale ne reprendra que lorsque tout sera terminé et le gouvernement décrète qu’ils peuvent jouer à nouveau. Sans la permission du gouvernement, la Ligue ne reprendra pas. C’est pourquoi, depuis l’entité matelas, ils ont adopté des mesures pour maintenir la stabilité économique du club face à une situation sans précédent comme celle vécue. Par conséquent, Simeone va cesser d’être l’entraîneur le mieux payé du monde.