Simeone échoue avec l’Atlético le plus cher de l’histoire

L’élimination de Athlète de Madrid en charge de la Leonesa culturelle à la Copa del Rey a souligné le travail de Diego Pablo Simeone en charge de l’équipe de ce cours. L’entraîneur rojiblanco ne sait pas profiter du personnel dont il dispose. Après avoir exécuté l’été dernier un investissement important pour régénérer l’équipe au goût de l’entraîneur, les rojiblancos sont en milieu de saison pour être éliminés de la compétition lors du premier échange, à moitié perdu en Ligue et seulement avec des options en Ligue des champions, où ils recevront Liverpool en huitièmes de finale.

L’athlétisme est embourbé dans un crise profonde ce qui les a amenés à avoir pratiquement tous perdu ce cap. Une saison au cours de laquelle ils ont également réalisé ce qui est probablement le plus gros investissement de leur histoire. Après la marche des poids lourds l’été dernier, les rojiblancos ont été renforcés avec des joueurs de niveau, pour lesquels ils ont payé un total de 240 millions d’euros.

L’équipe rojiblanco possède l’équipe la plus chère de son histoire, avec une valeur de marché supérieure à 800 millions d’euros, cependant, ses performances sont loin d’être attendues avec une demi-saison déjà contestée. Après les doutes semés tout au long du parcours, dans lesquels le but leur a résisté, leur coûtant un nombre important de points, la défaite contre le Cultural de Segunda B n’a fait que confirmer l’échec.

Simeone est très touché et plus discuté que jamais après une défaite inattendue qui les exclut du combat pour un titre auquel ils pourraient vraiment aspirer. Après la défaite en Ligue contre Eibar, les matelas étaient pratiquement hors combat, abandonnés au Real Madrid et au Barça à huit points. Par conséquent, l’une des voies les plus simples a priori pour obtenir un diplôme ce cours était dans la Coupe.

Athlétique Ce n’est qu’au détriment de ce qui se passe en Ligue des champions, où les espoirs ne sont pas nombreux. Les rojiblancos font face à la plus grande noix de coco possible, la Liverpool, en huitièmes de finale. Ceux de Klopp ne savent pas encore ce que c’est de perdre ce parcours et se révèlent être de loin la meilleure équipe du continent, comptant sur une attaque redoutable et étant très solide en défense. Par conséquent, il est prévu que l’Atlético n’aura rien de facile à être au cours du trimestre.