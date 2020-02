Simeone mise sur Vitolo et Joao Félix commence sur le banc

L’Atlético de Madrid souhaite poursuivre la dynamique positive qui a généré sa victoire contre Liverpool. Ce dimanche ils reçoivent Villarreal dans le match qui clôt la journée 25 de la Ligue de Santander. Les Simeone recherchent un autre triomphe qui leur permet de dormir dans la zone des champions un autre week-end, et donc de continuer à grandir.

Alignement officiel de l’Atlético: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Saul, Vitolo; Correa et Morata.

Le Cholo veut juste toucher ce qui fonctionne et c’est pourquoi ses onze ne varient pas en excès de celui qui a battu Liverpool de Klopp mercredi dernier. C’est un prix pour la grande fête que ses élèves ont faite contre la meilleure équipe d’Europe, qu’il n’a pas jeté une fois à la porte. Aujourd’hui, ils affronteront le Villarreal de Santi Cazorla.

La Calleja passe également un bon moment en Ligue et souhaite profiter de ce match pour se rapprocher encore plus des positions de Champions League. Pour cela, il est essentiel de retirer les trois points du Wanda Metropolitano, où Barcelone n’a réussi qu’à gagner cette saison De plus, les rojiblancos ont déjà récupéré leur trident offensif et peu à peu l’infirmerie se vide.