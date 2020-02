Simeone: «Quand tu gagnes, tu dois fêter les victoires»

Diego Pablo Simeone a assisté aux médias lors de l’avant-match entre l’Atlético de Madrid et Villarreal. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid a souligné que «Il est important de gagner des matchs importants», comme le récent contre Liverpool, car cela “génère des illusions” et aussi accorde “la crédibilité du travail” qui exécute son modèle quotidiennement.

Gagner des jeux

«Il est toujours important de gagner des matchs importants. Il génère l’illusion, la crédibilité du travail que vous faites. Mais ils savent aussi que, dans le football comme dans la vie, ce que vous avez fait hier restera pour l’histoire. Mais nous vivons demain, demain nous faisons face à une équipe qui grandit ».

Villarreal

«Villarreal est une équipe qui a eu de très bons résultats, surtout à l’extérieur du domicile ces dernières semaines. Évidemment, cela nous amènera à prendre le jeu où nous pensons que nous pouvons leur faire du mal, à continuer dans cette ligne ascendante que nous venons du match avec Grenade ».

Compliments de Messi

«Ce sont les opinions des gens lorsqu’ils développent ce qu’ils pensent d’un partenaire, d’un collègue, d’un ami. Dans ce cas, merci vos mots. Je suis très respectueux des bonnes choses dont ils peuvent parler et des choses négatives dont ils peuvent parler. Donc, je ne veux pas faire la fête parce que ce sont les mots de Messi. Je veux bien m’expliquer avec ce que je dis ».

Lodi

«C’est normal, c’est un jeune garçon qui est venu de la compétition dans une ligue différente. Il arrive ensuite à l’Atlético et se retrouve avec beaucoup d’informations et avec le besoin de toujours gagner. Il y a eu beaucoup de matches en Ligue et aussi en Ligue des Champions qui se sont bien déroulés, et d’autres matchs dans lesquels je l’ai pris en fonction de la situation car j’ai bien compris. Il n’y a pas d’autre moyen de continuer à travailler car des situations, basées sur leur répétition, lui apparaissent ».

Blessé

«Je suis ravi qu’ils soient tous dans le staff car cela nous rend plus compétitifs. Dans les absences de Costa, Joao Felix, Lemar, etc., la présence de Correa et Vitolo est apparue ».

Correa et Vitolo

«Ils grandissent et ont saisi leurs opportunités. Cela génère de la concurrence pour nous, c’est ce dont une équipe a besoin pour rivaliser. Cette compétition interne est ce qui génère qu’une équipe puisse grandir à partir du collectif ».

Célébration contre Liverpool

«Il est normal que les gens vivent avec les inconvénients des mauvais résultats, avec l’exigence que l’équipe laisse les résultats négatifs. Et lorsque des résultats positifs arrivent, bien au contraire; Là, nous devons garder l’équilibre. L’équipe doit toujours être prête à maintenir la régularité, ce qui coûte le plus cher au monde avec tout. Je comprends toujours que, de la même manière que l’on est attristé par les défaites, il faut célébrer les victoires. Mais dans ce cas, c’était une première mi-temps et il y a toujours la seconde ».