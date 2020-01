Simeone réitère sa confiance au footballeur portugais Joao Félix

17 janvier 2020, 12 h 5Majadahonda, Espagne, 17 janv. (Prensa Latina) L’argentin Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a réitéré aujourd’hui sa confiance dans le potentiel du footballeur portugais Joao Felix à contribuer au club dans la deuxième partie de la ligue espagnole.

«Joao a 20 ans. Il doit être fort, heureux, joyeux, excité, il joue à l’Atlético de Madrid, il a un énorme avenir et nous attendons qu’il nous donne une main importante au deuxième tour ”, a déclaré l’entraîneur.

Selon Simeone, la Super Coupe d’Espagne a représenté une autre étape pour les Portugais afin d’acquérir de l’expérience et a salué son énorme talent et ses conditions fantastiques.

«Tout ce que vous commencerez à faire vous servira sûrement à l’avenir. Nous croyons absolument en lui, il a un jeu dont nous avons besoin, il a un objectif et nous espérons que toutes ces expériences qu’il vit dans cette nouvelle étape dans un club et une nouvelle équipe l’aideront à se renforcer et à grandir de jour en jour ”, a déclaré le DT à propos de Felix. .

Selon l’entraîneur argentin, il a l’entière responsabilité de trouver la meilleure version du portugais et sa place sur le campus afin qu’il puisse exploiter ses caractéristiques.

Pour Simeone, la Super Coupe d’Espagne, malgré la défaite en finale contre le Real Madrid, a confirmé la réaction de l’Atlético de Madrid ces dernières années.

«Nous sommes au milieu de la saison. Je pense que nous avons encore beaucoup de choses à améliorer. La Ligue est très longue et il n’y a toujours pas de paramètre pour pouvoir parler d’une réalité du moment … », a-t-il déclaré.

Pour la rencontre de demain contre Eibar lors de la 20e journée de la Ligue espagnole, il a confirmé qu’il convoquera trois joueurs de la filiale, sans dévoiler les noms, avant les cinq blessés pour cause de blessure: l’Anglais Kieran Trippier, le Français Thomas Lemar et les Espagnols Diego Costa, José María Giménez et Jorge ‘Koke’ Resurrection.

mgt / am

