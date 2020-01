Simon Jordan marque la star de Sheffield United, Oli McBurnie, un «idiot» et n’est pas d’accord avec Gary Neville sur le comportement à Cardiff vs Swansea

Simon Jordan affirme que l’attaquant de Sheffield United, Oli McBurnie, est un “idiot” et méritait un avertissement officiel de la part de la FA pour s’être “emporté” dans les tribunes lors d’un match à Swansea.

McBurnie, l’ancien joueur de Swansea qui soutient désormais le club gallois, était avec les supporters des Jacks pour le derby du sud du Pays de Galles au Cardiff City Stadium.

Mais, le match se terminant dans une impasse de 0-0, l’attention d’après-match s’est concentrée sur la star de la Premier League et son comportement dans les tribunes, car il a été repéré faisant un geste obscène aux supporters locaux.

Caractéristiques Rex

Oli McBurnie soutenait son ancien club Swansea à Cardiff… et s’est un peu emporté

McBurnie, la signature du record de Sheffield United, a évité une amende et s’en est sorti avec seulement une tape sur le poignet de la FA, qui a rappelé à l’homme de 23 ans ses responsabilités.

Mais les événements ont suscité la controverse, la légende de Manchester United Gary Neville qualifiant la FA de «honte» pour leur avertissement à l’attaquant.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, a également visé le conseil d’administration, qualifiant la FA de «blague» pour avoir voulu réprimander un joueur pour «avoir ri».

C’est une honte. Ce garçon a fait la chose la plus normale que j’ai vue d’un footballeur depuis longtemps. Il va soutenir son équipe et est photographié, filmé et se retrouve avec ça. https://t.co/3FitxruGlV

– Gary Neville (@ GNev2) 13 janvier 2020

Des messages similaires ont été publiés par des fans de Swansea, Sheffield United et de clubs rivaux, qui ont félicité McBurnie pour avoir côtoyé des supporters alors qu’il regardait son ancienne équipe.

Mais l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a déclaré que ces vues étaient absurdes et a expliqué pourquoi il pensait que la FA avait raison de réprimander l’attaquant.

S’exprimant sur White et Sawyer, il a déclaré: «S’il veut aller à un jeu et applaudir et célébrer le fait qu’il jouait pour Swansea, c’est bien, mais il s’est mis en controverse en étant exagéré, en faisant des gestes masturbatoires aux fans de Cardiff.

“C’est incitatif, c’est inconvenant, c’est édifiant et c’est inutile.

. – .

McBurnie a reçu une excellente réaction du reste des fans de Swansea, mais a été averti par la FA de son comportement

«Et c’est le monde réel! Si vous étiez un fan normal tirant des pancartes masturbatoires sur quelqu’un et que la police vous a vu, ils vous piqueraient probablement!

“Bien sûr, vous voulez qu’un footballeur moderne soit aussi proche que possible des fans, bien que le fait qu’il soit payé de cette manière rend probablement cela impossible de nos jours.

“Il ne s’agit pas de la mentalité d’avocat de la caserne de Gary Neville selon laquelle les joueurs devraient être capables de faire ce qu’ils veulent, de dire ce qu’ils veulent et alors qu’ils se comportent de manière insatisfaisante, ils devraient être félicités d’avoir été en contact avec les fans.”

“Le fait est qu’Oli McBurnie joue maintenant dans la ligue d’élite du football mondial, joue pour un club de Premier League, et à propos je ne pense pas que Chris Wilder va penser que c’est un comportement merveilleux de sa part – c’est inutile attention.

«Que voulez-vous que les footballeurs soient? Des robots!? Ce sont des mecs normaux! “😡

“Il vient de marquer le vainqueur pour son équipe et se voit accorder le week-end.” 👊

“La FA est une blague. Vous voulez le sanctionner pour avoir ri!? »@ MrJamieOHara1 dit que plus de joueurs devraient être comme @Oli_McBurnie! 👏 pic.twitter.com/AzQC60QrAI

– talkSPORT (@talkSPORT) 13 janvier 2020

“Si j’étais le président de Sheffield United, je dirais:” Quel est le problème avec vous, mon fils? ” Qu’est ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi auriez-vous besoin de vous comporter comme ça? Pourquoi auriez-vous besoin de vous mettre dans une situation où cela peut être quelque chose que les gens attendent de vous?

“‘Bien sûr, je suis heureux que vous souteniez votre ancienne équipe, bien sûr, je veux que vous ayez une vie, bien sûr, je reconnais le fait que vous êtes un jeune homme et que vous avez beaucoup de revenus disponibles, donc vous peut vivre une vie dont certaines personnes ne peuvent que rêver.

“” Mais avec cela, jeune homme, vient un certain niveau de comportement responsable d’une certaine manière “.

. ou concédants de licence

Oli McBurnie a marqué quatre buts en 22 matchs avec Sheffield United depuis son arrivée record de 20 millions de livres à Swansea

«C’est un jeune homme avec une responsabilité plus grande que ce qu’il pense pouvoir faire. Il joue en Premier League, la plus grande ligue du football mondial avec le plus d’attention.

“Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir là-bas dire,” il n’y a pas de responsabilité pour cela, vous pouvez faire ce que vous voulez, c’est un jeune homme et il se connecte avec les fans “.

“Non! C’est un crétin!

«Il se comporte de façon débile et il s’est ouvert à la controverse.

“Et il est un réfugié de Goldie Lookin Chain de ce que je l’ai vu porter!”

.