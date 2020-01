Simon Jordan qualifie les petits cris parasites d’agents alors qu’il discute de l’accord de Mino Raiola avec l’as de Manchester United, Jesse Lingard

Simon Jordan a critiqué Mino Raiola dans un accès de colère contre les agents, et dit que son accord avec Jesse Lingard soulève de grandes questions sur les relations de Manchester United avec leurs joueurs.

L’ailier de United est le dernier joueur à faire équipe avec Raiola, qui représente certains des plus grands footballeurs de la planète, dont Paul Pogba, Matthijs de Ligt et Zlatan Ibrahimovic.

Cependant, les nouvelles de ce nouveau partenariat ont soulevé de nombreux sourcils étant donné la relation turbulente du super-agent avec le club d’Old Trafford.

Jesse Lingard a été lié à un éloignement de Manchester United, maintenant Mino Raiola est son agent

Raiola a été franc contre United au cours des dernières semaines à propos de leur traitement de Pogba et a même juré de ne plus laisser ses clients signer pour les géants de la Premier League, affirmant “qu’ils ruineraient même Maradona, Pelé et Maldini”.

Jordan est donc déconcerté, le diplômé de l’académie Carrington, Lingard, choisirait d’être représenté par quelqu’un qui a critiqué son club d’enfance si publiquement.

Ce n’est un secret pour personne que l’ancien propriétaire de Crystal Palace n’est pas un grand fan d’agents, les qualifiant de «petits cris parasites» qui sont «la base de tous les aspects de la corruption dans le monde du football».

Et s’exprimant lors de l’émission White and Sawyer de mardi, Jordan a appelé à une réglementation plus stricte contre eux, mais a également déclaré que les situations avec Lingard et Pogba ne se seraient pas produites si le club avait été sous une direction plus forte qu’Ed Woodward et Ole Gunnar Solksjaer.

Il a déclaré: «Récemment, Raiola a été très critique à l’égard de Manchester United et de sa stratégie globale, de sa politique d’acquisition, de son manque de directeur du football, de son manque de réflexion prospective – tous les domaines qui ne relèvent pas vraiment de son entreprise.

“Et maintenant, il s’est retrouvé à recruter un de leurs joueurs locaux à Jesse Lingard!

.

Raiola représente une foule des plus grands joueurs de football

“C’est une dynamique intéressante de ce que le football s’est fait en permettant à ces gens d’avoir une telle influence, qu’ils sont allés au-delà du simple commerce de chair sur le territoire d’avoir réellement une opinion concertée sur la façon dont les clubs de football aussi emblématiques que Manchester United devraient se conduire.

«Et la récompense de Raiola pour ces commentaires est que les joueurs que Manchester United a produits et développés signent maintenant avec lui.

«Je ne crois pas que les agents aient le droit de commenter les affaires des clubs de football, ils ont le droit de commenter les affaires de leur client.

“Vous ne pouvez pas parler comme ça en tant qu’agent de football. Cela a commencé il y a longtemps comme de petits twits ridicules comme l’agent de Yaya Touré qui sort et dit qu’il n’a pas eu de gâteau d’anniversaire!

“Vous devez regarder les joueurs eux-mêmes et dire:” ce sont vous les représentants! “

«Paul Pogba ne s’est pas couvert de gloire à Manchester United et il n’est pas plus grand que le club.

Clayton Blackmore s’attend à ce que Paul Pogba reste à Man United

«Je crois que c’est un sous-produit d’un manque de leadership. S’ils avaient un bon leadership au sommet de la pyramide de Man United et un bon leadership dans la pirogue avec plus de gravité, ces gars-là n’auront pas les couilles pour parler des clubs comme ils sont. Il faut un leadership approprié pour amener ces gars à leurs trousses.

«C’est ce qui se passe lorsque l’argent envahit le jeu. La contribution de Raiola est de gagner de l’argent et de prendre de l’argent dans le football, et non de mettre de l’argent dans le football.

“Et quand sa récompense pour avoir parlé de cette façon est pour Lingard, un joueur de Manchester United, de signer pour lui me dit qu’il y a quelque chose qui ne va pas entre les clubs et les joueurs.”

