Simone Biles a relevé le défi du poirier à un tout autre niveau

Les acteurs Tom Holland et Jake Gyllenhaal ont d’abord rendu le défi des t-shirts renversés viral après que Holland ait mis une chemise tout en faisant le poirier, en a partagé une vidéo mettant les autres au défi de l’essayer, et Gyllenhaal a accepté. C’est un exploit assez impressionnant, qui a ensuite été surpassé par l’olympien Lolo Jones, qui a non seulement relevé le défi mais a mis deux t-shirts à l’envers et entre deux gorgées de vin.

Naturellement, alors que ce défi s’intensifie alors que les gens se distancient socialement et restent à l’intérieur lorsque cela est possible, la superstar Simone Biles l’a porté à un tout autre niveau, comme le font les GOAT.

Oubliez le t-shirt. Biles – l’un des innombrables athlètes du monde entier touchés par le report des Jeux olympiques de Tokyo de 2020 à l’été prochain – a fait le poirier prolongé tout en enlevant une paire de pantalons de survêtement et a offert de façon hilarante un petit commentaire alors qu’elle luttait avec ce match retour.

Avec un mouvement qui, semble-t-il, elle seule pouvait exécuter, nous ne nous attendions à rien de moins. Elle est géniale en tout. Et étonnamment, dans les réponses à la vidéo de Biles, certaines personnes l’essaient.

Pendant ce temps, d’autres – dont Ryan Reynolds, qui a été le premier à relever le défi hollandais – ne veulent rien y voir.

