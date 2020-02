Simone Biles frappe la cible avec une hache, prouve qu’elle est bonne dans tout

Apparemment, Simone Biles gagne dans tout ce qu’elle fait, même lorsqu’elle participe à quelque chose d’amusant et de léger en dehors du monde de la gymnastique.

La gymnaste de 23 ans, qui possède 30 médailles combinées aux championnats du monde et olympiques et était l’athlète la plus dominante de For The Win des années 2010 (et ce n’était même pas proche), a montré son axe. jeter des compétences dans une vidéo qu’elle a tweeté jeudi soir. Non seulement la gymnaste superstar a-t-elle cloué une cible avec cette tentative, mais elle a également eu la réaction la plus spectaculaire.

Dès que la hache a parfaitement touché le centre de la cible, Biles s’est retournée et a commencé à crier et à sauter de haut en bas avec excitation. Quel tir:

Elle est apparemment impressionnée par elle-même, et nous sommes également très impressionnés.

Alors qu’elle se prépare pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 cet été, Biles continue de taquiner Internet avec d’autres vidéos d’entraînement étonnantes alors qu’elle continue de défier les lois de la physique. Regardez la vidéo la plus récente qu’elle a postée depuis la salle de gym:

Simone Biles: Bonne à tout.

.