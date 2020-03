Simone Biles réclame USA Gymnastics pour l’affaire Nassar

.

Lundi 16 mars 2020, p. 4

Les anges. La quadruple médaillée d’or olympique Simone Biles, qui demande une enquête sur les agressions sexuelles dont elle a été victime par l’ancien médecin de l’équipe de gymnastique américaine Larry Nassar, veut plus que de bons voeux de la part de USA Gymnastics, puis que la fédération américaine lui a souhaité un joyeux 23e anniversaire sur les réseaux sociaux samedi.

Biles, qui détient également 19 titres mondiaux et devrait figurer parmi les stars des Jeux olympiques de Tokyo, a utilisé son compte Twitter pour exiger une enquête indépendante sur le scandale des abus sexuels de Larry Nassar: que diriez-vous de me surprendre et Faites-vous ce qu’il faut … avoir une enquête indépendante? “, S’est exclamé Biles après le tweet de félicitations de la fédération.

“Joyeux anniversaire à la gymnaste la plus décorée de tous les temps, @simonebiles!”, A écrit USA Gymnastics et a publié une vidéo de Biles en action lors d’un exercice au sol. Nous savons que cela continuera de nous surprendre et de marquer l’histoire!

Ancien médecin de l’équipe nationale de gymnastique, Nassar a été emprisonné à vie pour avoir abusé de plus de 250 athlètes, y compris des stars des équipes américaines médaillées d’or aux Jeux olympiques de Londres 2012 et Rio 2016.

Une enquête du Sénat américain a révélé que plusieurs institutions n’avaient pas répondu de manière adéquate aux accusations portées contre Nassar.

Biles a déclaré que USA Gymnastics et le Comité olympique et paralympique devaient encore plus de réponses à leurs victimes.

