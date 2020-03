Sismo surprend les commentateurs au milieu du jeu

Source: Twitter @tdmas_cr

Un épisode de terreur a été vécu dans Costa Rica, car certains commentateurs sont restés en train de raconter un match de football tout en vivant un tremblement de terre de 5,2 degrés. Dans cette rencontre, il a joué le Hérédien dans la Ligue féminine quand le tremblement a commencé à bouger.

Avant les mouvements des caméras, l’un des narrateurs a été impressionné par le phénomène naturel et a demandé de garder son calme. “Ne me dis pas?, Ne me dis pas, Ne me dis pas?, C’est le troisième tremblement de la nuit, il tremble très fort dans le secteur de la savane“Dit le commentateur de télévision TD Plus.

Bien que la terre soit en mouvement, la 22 footballeurs Ils ont décidé de continuer à jouer sans soucis. Le moment exact de la narration a été téléchargé sur Twitter et plusieurs utilisateurs, ont été choqués par les propos émis par le commentateur costaricien.

Heureusement pour le peuple costaricien, le tremblement de terre n’est pas arrivé aux adultes et tout était dans une simple frayeur.