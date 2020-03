Sites, dates et scénarios du tournoi NCAA 2020

Le tournoi NCAA 2020 démarre ce mois-ci, avec une multitude de grandes villes sportives servant de sites régionaux à la folie que mars apporte toujours.

L’action du tournoi NCAA débute avec les quatre premiers matchs à Dayton, Ohio, les 17 et 18 mars, comme chaque année. Deux matchs chacun seront joués mardi et mercredi avant le verrouillage des consoles jeudi matin.

Si vous vous rendez au tournoi NCAA, il est important de savoir comment fonctionnent les sites.

Six matchs sont toujours joués sur chaque site du tournoi NCAA des premier et deuxième tours. Deux pods de quatre équipes se rendent sur ce site et jouent jeudi ou vendredi, puis les gagnants des deux matchs de chaque pod jouent sur le même site deux jours plus tard, samedi ou dimanche. Chaque gagnant du pod passera à l’un des quatre championnats régionaux.

La finale régionale comprendra également trois matchs – deux concours Sweet 16, puis les vainqueurs s’affronteront dans l’Elite 8.

Donc, si le haut de la fourchette a le numéro 1 Kansas contre le numéro 16 Winthrop et le numéro 8 Marquette contre le numéro 9 de l’Arizona State à Saint-Louis jeudi, les gagnants de ces deux matchs joueront samedi avec un Sweet 16. tache sur la ligne. Les gagnants des quatre pods se réunissent ensuite pour la finale régionale sur un site.

Emplacements March Madness – Quatre premiers

Emplacement: Dayton, Ohio

Hôte: Université de Dayton

Rendez-vous: 17-18 mars

Deux matchs se joueront mardi et mercredi à Dayton avant le vrai premier tour du tournoi – ceux-ci sont mieux connus sous le nom de matchs de play-in.

Depuis que le peloton s’est étendu à 68 équipes en 2011, deux matchs de play-off présentent deux têtes de série n ° 11 qui s’affrontent. Celles-ci sont généralement réservées aux dernières équipes qui se sont qualifiées avec des offres générales. Les deux autres matchs comporteront des têtes de série n ° 16, qui sont des éliminatoires automatiques (ont remporté leur tournoi de conférence) des ligues les plus faibles.

Premier et deuxième tours

Les sites de premier et de deuxième tours ne sont pas verrouillés dans une région prédéfinie, ni géographiquement ni par aucune configuration de prédiction de support que vous pouvez voir en ligne.

Par conséquent, le site de St. Louis n’est pas garanti d’accueillir les premiers matchs dans le Midwest Regional. Nous ne savons pas avant la sortie du support complet le dimanche 15 mars.

Saint-Louis, Mo.

Hôte: Conférence de la vallée du Missouri

Lieu: Enterprise Center

Rendez-vous: 19 et 21 mars

Omaha, Neb.

Lieu: CenturyLink Center Omaha

Rendez-vous: 20 et 22 mars

Hôte: Université Creighton

Tampa, Floride.

Lieu: Amalie Arena

Rendez-vous: 19 et 21 mars

Hôte: Université de Floride du Sud

Greensboro, N.C.

Lieu: Greensboro Coliseum

Rendez-vous: 20 et 22 mars

Hôte: ACC

Spokane, Wash.

Lieu: Aréna commémoratif des anciens combattants de Spokane

Rendez-vous: 19 et 21 mars

Hôte: Université de l’Idaho

Sacramento, Californie.

Lieu: Golden 1 Center

Rendez-vous: 20 et 22 mars

Hôte: Université d’État de Sacramento

Albany, N.Y.

Lieu: Times Union Center

Rendez-vous: 19 et 21 mars

Hôte: MAAC

Cleveland, Ohio

Lieu: Rocket Mortgage FieldHouse

Rendez-vous: 20 et 22 mars

Hôte: MAC / État de Cleveland

Dates et sites Sweet 16 et Elite 8

Région du Midwest

Emplacement: Indianapolis, Ind.

Lieu: Stade Lucas Oil

Rendez-vous: 26 et 28 mars

Hôte: Ligue Horizon / IUPUI

Indy est un endroit préféré pour le comité du tournoi de la NCAA. Le Lucas Oil Stadium a accueilli les finales régionales en 2009, 2013 et 2014 et les Final Four en 2010 et 2015.

Il est prévu d’accueillir à nouveau les Final Four en 2021 et 2026.

Région ouest

Emplacement: Los Angeles, Californie.

Lieu: Centre STAPLES

Rendez-vous: 26 et 28 mars

Hôte: Université Pepperdine

L.A.est également un site fréquent pour les finales régionales, accueillant en 2013, 2015 et 2018. Il n’a jamais accueilli de Final Four, car ceux-ci ont principalement été joués sur des sites plus grands comme les stades de football.

Gonzaga a été l’une des 4 meilleures têtes de série dans la région de l’Ouest au cours de chacune des trois dernières années, et ne s’attend pas à ce que cela change en 2020. Les Bulldogs sont 29-2, mènent le pays en termes d’efficacité offensive, devraient être n ° 1. tête de série en ce moment et sera favorisé dans tous leurs matchs dans le tournoi de la Conférence de la côte ouest.

Région de l’Est

Emplacement: New York, N.Y.

Lieu: Madison Square Garden

Rendez-vous: 27 et 29 mars

Hôte: St. John’s / Big East

La Mecque du basket-ball accueillera la finale de la région de l’Est cette année. Il est difficile de dépasser cela.

Le Jardin a accueilli 27 week-ends de tournois NCAA différents de 1943 à 1961 – parfois il y avait une finale régionale et les quatre derniers de la même année.

Mais cela a pris une longue pause, revenant au tournoi de la NCAA en 2014 pour les finales régionales de l’Est. Il a également été accueilli en 2017, lorsqu’une tranche chaotique s’est terminée avec la victoire de la Caroline du Sud sur la Floride dans le Elite Eight.

Région Sud

Emplacement: Houston, Texas

Lieu: Toyota Center

Rendez-vous: 27 et 29 mars

Hôte: Université de Houston

C’est la première fois que le Toyota Center, domicile des Houston Rockets, organise une finale régionale.

Houston a organisé de nombreux matchs du tournoi NCAA, cependant, le stade NRG des Texans accueillant le Final Four en 2011 et 2016, lorsque Villanova a remporté un titre national contre la Caroline du Nord sur un pointeur à 3 points.

Date des quatre dernières dates, site

Emplacement: Atlanta, Ga.

Hôte: Georgia Tech

Lieu: Stade Mercedes-Benz

Rendez-vous: 4, 6 avril

Le stade Mercedes-Benz ultramoderne accueillera pour la première fois le Final Four, ce qui s’ajoute au flot d’événements marquants qu’Atlanta a eu ces dernières années. Ceux-ci incluent le Super Bowl 2019 et le match de championnat national des éliminatoires de football 2018.

Le Georgia Dome a accueilli le Final Four en 2013, lorsque Louisville a dominé le Michigan. La Floride y a remporté son deuxième titre national consécutif en 2007, et le Maryland a tout gagné à Atlanta en 2002.

