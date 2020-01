Six défenseurs centraux du manager d’Arsenal, Mikel Arteta, pourraient signer en janvier, dont l’ex-star de Chelsea et vainqueur de la Coupe du monde

Mikel Arteta a connu un début prometteur dans son mandat à Arsenal, mais l’Espagnol sait qu’il y a encore beaucoup de travail à faire si son équipe veut se classer parmi les quatre premiers cette saison.

L’une de ces choses est de renforcer sa défense.

Calum Chambers a subi une blessure au genou lors de la défaite contre Chelsea

Malgré le retrait des Gunners de Manchester United lors de leur victoire 2-0 mercredi, la nouvelle que Calum Chambers a été exclue pour une période allant jusqu’à neuf mois a quelque peu entaché la victoire.

Chambers a rompu le ligament croisé antérieur de son genou gauche contre Chelsea et Arteta a admis que le club pourrait maintenant être plus actif que prévu dans la fenêtre de transfert de janvier.

Mikel Arteta doit ajouter un défenseur en janvier

Interrogé sur ce que les fans peuvent attendre d’Arsenal dans la fenêtre d’hiver, l’Espagnol a déclaré: «Que nous allons essayer d’être sur le marché pour voir des options qui peuvent renforcer l’équipe, c’est sûr et notre obligation et nous y travaillerons.

«Mon obligation est de donner mon avis sur les choses que nous pouvons améliorer. Évidemment, nous avons une grave blessure avec Calum il y a quelques jours qui va changer nos plans à l’arrière. “

Par conséquent, les chefs d’Emirates seront sûrement à la recherche d’un autre défenseur central ce mois-ci. Mais qui pouvaient-ils signer? talkSPORT.com a identifié six défenseurs possibles qui pourraient se déplacer vers le nord de Londres dans les prochaines semaines…

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

La star de 21 ans est devenue l’un des défenseurs les plus recherchés d’Europe après avoir réalisé des performances impressionnantes à l’arrière de la Bundesliga.

Oui, la plupart des clubs préfèrent le Kalidou Koulibaly le plus accompli en ce moment, mais compte tenu de son prix et de son âge, Upamecano pourrait être un investissement plus judicieux pour l’avenir et pourrait fournir aux Gunners un défenseur central dont ils rêvent depuis des années.

. – Contributeur

Upamecano est une cible de choix pour Arsenal

L’été dernier, les chefs d’Emirates ont manifesté de l’intérêt pour lui, mais une décision ne s’est jamais concrétisée, le club allemand ne voulant pas perdre un tel talent si tard dans la fenêtre.

Upamecano a aidé Leipzig à atteindre le meilleur record défensif de la ligue la saison dernière et jusqu’à présent cette campagne, seuls le Borussia Monchengladbach et Wolfsburg ont concédé moins de buts.

Grand, agressif et habile à jouer à l’arrière, les fans d’Arsenal seront ravis s’ils peuvent conclure un accord pour le Français.

S’ils peuvent le mettre en relation avec son compatriote William Saliba, qui reviendra de Saint-Étienne cet été, cela pourrait être une défense alléchante pendant une décennie dans le nord de Londres.

Willy Boly (Loups)

Nuno Espirito Santo sera réticent à laisser le défenseur central imposant partir, mais il lui restera un an sur son contrat à la fin de la saison et le club pourrait chercher à encaisser.

Boly a été un peu un héros méconnu des Wanderers au cours des trois dernières saisons et son ajustement sans effort à la Premier League montre qu’il pourrait être destiné à un club de haut niveau.

. ou concédants de licence

Boly est un interprète cohérent pour les loups

Il est fort, rapide et possède la qualité avec le ballon à ses pieds. Et bien qu’il ne soit pas la signature la plus glamour, il serait bon marché et pourrait être une option intelligente pour Arteta.

Il est blessé pour le moment, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne recommence à bien performer et propose un nouveau contrat – les Gunners doivent donc agir rapidement s’ils veulent obtenir des frais réduits.

Nathan Ake (Bournemouth)

Chelsea est le premier à signer à nouveau l’international hollandais en insérant une clause de rachat de 40 millions de livres sterling lorsqu’il l’a vendu à Bournemouth en 2017, mais Arteta pourrait en obtenir un sur ses rivaux londoniens s’ils concluent rapidement un accord.

Et selon The Telegraph, la clause insérée par Chelsea pourrait permettre aux Gunners de l’obtenir pour un prix similaire.

. – .

Ake est en forte demande malgré ses blessures

Ake, 24 ans, est un artiste vedette du côté d’Eddie Howe depuis son passage au club de la côte sud.

Le défenseur néerlandais est actuellement blessé et cela a coïncidé avec la course affreuse du club, ce qui montre à quel point il est important pour les Cerises.

Merih Demiral (Juventus)

Un autre défenseur qu’Arsenal aurait surveillé serait le Demiral de la Juventus.

L’international turc n’a rejoint les champions italiens de Sassuolo que l’été mais a eu du mal à entrer dans la première équipe en raison de l’arrivée de 67 millions de livres sterling de Matthijs de Ligt.

Cependant, il fait maintenant bonne impression à Turin, après avoir entamé les quatre derniers matchs consécutifs sous Maurizio Sarri.

. – .

Demiral a été en bonne forme de retard

La Juventus voudra peut-être miser sur le joueur de 21 ans car ils ont déjà De Ligt, Leonardo Bonucci et Daniele Rugani dans leurs rangs – et ils pourraient faire de beaux bénéfices sur le défenseur qu’ils ont acheté pour seulement 15 millions de livres sterling.

Selon The Mail, la Juve serait disposée à encaisser le Turc et exigerait plus de 40 millions de livres sterling pour ses services, mais ils devront repousser les intérêts de Leicester, qui a également exprimé son intérêt.

Daniele Rugani (Juventus)

La Vieille Dame a un large éventail de défenseurs talentueux et un autre de ceux-ci est Rugani, qui a également été lié à un déménagement aux Émirats.

Le joueur de 25 ans est, remarquablement, devenu le cinquième centre-arrière de choix à Turin en raison de la présence de Giorgio Chiellini, Bonnuci, Demiral et De Ligt, et il doit être désireux de trouver un autre club bientôt pour obtenir plus premières minutes d’équipe.

.

Rugani est devenu le cinquième choix à la Juventus

L’Italien est tombé en disgrâce cette saison, ne faisant qu’une seule apparition en championnat sous Sarri, mais Leicester a également montré son intérêt à conclure un accord avec les géants de la Serie A.

Jerome Boateng (Bayern Munich)

Selon Sky Sports, Arsenal tient à recruter le défenseur expérimenté du Bayern, Boateng.

L’international allemand veut quitter le club de Bundesliga après avoir limité ses minutes cette saison.

. ou concédants de licence

Boateng souhaite quitter le Bayern

Les chefs Allianz seraient prêts à le laisser partir ce mois-ci pour environ 12,8 millions de livres sterling, mais une décision représenterait un risque pour les Gunners étant donné qu’il a déjà 31 ans.

.