Six managers démissionnent du Barça

Journal La Jornada

Vendredi 10 avril 2020, p. a10

Six dirigeants de Barcelone ont démissionné hier en raison de prétendues divergences avec le président du club, Josep Bartomeu, et il pourrait y en avoir plus, selon les médias espagnols. Mardi, Bartomeu avait déjà demandé l’affectation de quatre éléments. À ceux-ci, deux autres membres se sont joints hier et le conseil d’administration a été réduit de 19 à 13 membres. En plus de la crise provoquée par le Covid-19, les licenciements sont dus au célèbre scandale dans lequel le personnel de l’équipe a engagé une agence pour discréditer le nom du club et de certains footballeurs via les réseaux sociaux.

