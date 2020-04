six managers implantent Bartomeu et démissionnent en bloc

Barcelone est sur le point de sauter dans les airs, tout comme son président, Josep María Bartomeu, de plus en plus acculé et seulement après le scandale de Barçagate. Sa décision unilatérale, d’éviter une motion de censure de l’intérieur, de se passer de quatre administrateurs, dont deux vice-présidents, pour terminer son année au pouvoir entouré exclusivement d’une équipe de managers “loyaux” et obéissants, il se retourne contre lui et menace de mettre fin à son mandat sur la voie rapide.

Comme le journal La Vanguardia a avancé dans son édition numérique, Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías et Josep PontCeux qui avaient été choisis par Bartomeu pour quitter le conseil d’administration en raison de divergences dans leurs pratiques, ont été rejoints par deux nouveaux managers indisciplinés: María Teixidor et Jordi Calsamiglia.

Les six dirigeants ont remis ce jeudi saint devant notaire une lettre commune de démission, qui “Peut inclure des éléments critiques et même compromettants dans la gestion actuelle”, tel que rapporté par La Vanguardia, et par la suite, ils ont communiqué à Bartomeu leur décision irrévocable.

La démission des six dirigeants de Barcelone a été conjointe et résulte d’une réaction organisée pour mettre en scène le désaccord avec la manière dont le président gère l’entité Bartomeu, dont le chiffre est actuellement interrogé.

Bartomeu est laissé seul

Les événements qui ont déclenché l’émeute sont le dénommé Barçagate, l’embauche d’une entreprise pour salir l’image des footballeurs de Barcelone sur les réseaux sociaux, ainsi que les divergences dans la manière dont Bartomeu a mené les négociations avec les footballeurs de la première équipe. lors d’une demande de réduction de salaire en raison de la crise des coronavirus.

En comptant Bartomeu, Le conseil de Barcelone était composé de 19 managers qui auront désormais 13 s’il n’y a pas de nouveaux ajouts. L’intention du président était de déplacer des pièces internes pour combler les postes vacants, bien que selon les statuts, Bartomeu puisse continuer à présider malgré les démissions.

Voici la lettre d’adieu signée par les six administrateurs démissionnaires en bloc du conseil d’administration de Bartomeu et publiée par La Vanguardia:

“Nous souhaitons communiquer par la présente que les gérants soussignés ont transféré au président Bartomeu notre décision de démissionner irrévocablement de nos fonctions de gérants du FC Barcelone.

Nous sommes arrivés à ce point en ne pouvant pas inverser les critères et les modes de gestion du club face aux enjeux importants de l’avenir et surtout du nouveau scénario post-pandémique.

Nous devons également souligner notre désenchantement face à l’épisode malheureux des réseaux sociaux, connu sous le nom de «Barçagate», dont nous avons entendu parler par la presse.

Nous demandons ici qu’une fois que les résultats de l’audit confié à PWC soient présentés, que les responsabilités soient apurées ainsi que la rémunération éventuelle des actifs correspondants.

Comme dernier service à notre club, nous recommandons que dès que les circonstances lui permettront de convoquer de nouvelles élections qui permettent, avec toute “ l’autorité ”, de gérer le club de la meilleure façon possible face aux défis importants de l’avenir immédiat.

Enfin et surtout, nous voulons une reconnaissance très spéciale et merci à nos collègues du conseil d’administration qui ont consacré et consacré leur énergie et leurs efforts pour le bien de notre bien-aimé Barcelona Football Club. Nous remercions également les dirigeants et les employés du Club pour leur soutien et leur excellent travail pendant cette période au cours de laquelle nous avons eu l’honneur de servir notre bien-aimé Barça.

Un gros câlin à tout le monde

VISCA EL BARÇA

Emili Rousaud i Parés, Enric Tombas i Navarro, Maria Teixidor i Jufresa,

Silvio Elías i Marimón, Josep Pont i Amenós, Jordi Calsamiglia i Blancafort ”