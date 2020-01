Six matchs de boxe confirmés que nous avons hâte de voir au début de 2020, dont Deontay Wilder contre Tyson Fury 2

Les fans de boxe ont été gâtés au cours de la dernière décennie avec de grands combats de tous les temps.

Carl Froch a éliminé George Groves devant 80 000 personnes à Wembley et a passé le reste de la décennie à rappeler à tout le monde.

Joshua s’est annoncé au monde en arrêtant l’ancien champion du monde des poids lourds en 2017

Tyson Fury a battu le champion des poids lourds Wladimir Klitschko, a gagné plus de neuf pierres, l’a perdu, puis a dessiné avec le champion WBC Deontay Wilder.

Et, bien sûr, qui peut oublier la victoire d’Anthony Joshua sur Klitscho, ou sa défaite choc contre Andy Ruiz Jr?

La prochaine décennie promet d’apporter autant de drames.

Nous pourrions enfin voir un combat d’unification des poids lourds entre Wilder ou Fury et Joshua, et qui sait, Manny Pacquiao et Floyd Mayweather pourraient même revenir sur le ring pour réparer les torts de leur réunion extrêmement ennuyeuse en 2015.

Mais d’abord, de nombreux combats passionnants sont déjà confirmés. Ici, nous examinons les six que nous attendons le plus avec impatience.

Claressa Shields contre Ivana Habazin (titres WBC et WBO Super-Welterweight)

2020 est-il l’année où ce combat se produit enfin? Il est prévu pour 10 janvier, mais il a été annulé deux fois auparavant.

Shields, la championne invaincue des super-moyens et moyens, propose de devenir championne en trois divisions en remportant les titres WBC et WBO femmes super-welters.

Cependant, avec le combat initialement prévu pour août de l’année dernière, Shields s’est disloqué le genou droit fin juin.

Il a été reporté au mois d’octobre mais annulé à nouveau après que l’entraîneur de Habazin a été hospitalisé à la suite d’une attaque brutale à la pesée.

Le frère de Shields, Artis Mack, a ensuite été arrêté et inculpé d’un chef d’agression. Avec un peu de chance, le 10 janvier, nous pourrons nous recentrer sur la tentative de Shields de dominer le monde.

Stephanie Trapp / SHOWTIME

Claressa Shields est la championne incontestée des poids moyens

Julian Williams vs Jeison Rosario (titres WBA & IBF Super-Welterweight)

Le champion unifié des super-welters Williams défendra ses titres mondiaux contre Rosario dans ce qui devrait être un concours divertissant sur 18 janvier.

Williams, 29 ans, n’a été battu qu’une seule fois en 29 combats professionnels et sera encouragé par son public à Philadelphie.

Mais Rosario, le challenger de 24 ans, peut frapper fort et n’a goûté à la défaite qu’une seule fois.

Jose Ramirez vs Viktor Postol (titres WBC et WBO super légers)

Fraîchement sorti de l’un des combats de l’année, Ramirez défendra ses titres unifiés super-légers dans un rare événement Top Rank organisé en Chine.

La fierté de Central Valley en Californie, qui a battu Maurice Hooker en juillet, affrontera l’ancien champion du monde WBC Viktor Postol sur 1er fevrier.

“La boxe est un sport mondial, et c’est avec grand plaisir que nous amenons l’un des grands champions du sport, Jose Ramirez, au magnifique Mission Hills Haikou”, a déclaré Bob Arum, président de Top Rank.

“Jose vient de remporter sa meilleure victoire en carrière, mais il ne peut pas se permettre d’oublier Postol, qui est un excellent ancien champion du monde.”

Kell Brook vs Mark DeLuca (poids super-welter)

Kell Brook fera un retour très attendu sur le ring contre Mark DeLuca au début de 2020.

L’ancien champion poids welter de l’IBF (38-2, 26 KO) s’est battu pour la dernière fois il y a plus d’un an lorsqu’il a battu l’Australien Michael Zerafa aux points.

Le combattant de Sheffield, formé par Dominic Ingle, visera à surmonter toute rouille de l’anneau contre DeLuca à la FlyDSA Arena le 8 février alors qu’il tente de remettre son nom dans le mélange pour un tir de titre mondial.

“Je suis tellement heureux d’être de retour et j’ai hâte de donner une performance pour ma ville sur 8 février en direct sur Sky Sports et DAZN », a déclaré Brook.

L’Américain DeLuca (24-1, 13 KOs) est un gaucher originaire de Whitman dans le Massachusetts et est surnommé «The Bazooka».

Deontay Wilder contre Tyson Fury II (titre poids lourd WBC)

Bien sûr, nous bourdonnons absolument pour l’événement principal sur 22 février au MGM Grand à Las Vegas.

Le champion des poids lourds WBC et le champion des poids lourds «linéaire» ont partagé un match nul en décembre 2018, beaucoup estimant que le Britannique était très malheureux de ne pas obtenir le résultat.

Maintenant, les deux hommes ont enfin la possibilité de régler le score avec la ceinture Ring Magazine également en jeu.

Si c’est quelque chose comme le premier combat, nous sommes dans un vrai régal.

Esther Lin / SHOWTIME

Tyson Fury affrontera à nouveau Deontay Wilder en février 2020

Mikey Garcia vs Jessie Vargas (poids welter)

Tout est en train de changer pour Garcia au début de 2020 alors qu’il entre dans la nouvelle année avec un nouveau promoteur et diffuseur.

Le champion du monde à quatre poids a maintenant rejoint Eddie Hearn et DAZN, avec le premier combat de leur partenariat en le voyant affronter le détenteur du titre à deux divisions Vargas.

Malgré sa première défaite en carrière quand il a sauté et défié Errol Spence pour un titre poids welter l’année dernière, Mikey insiste sur le fait qu’il peut concourir à 147 lb et a l’intention de prouver le contraire 29 février.

S’il venait à traverser, une deuxième opportunité potentielle de devenir un champion du monde de cinq poids – cette fois contre Manny Pacquiao – pourrait être à l’horizon.

