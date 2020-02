Six personnes arrêtées pour avoir diffusé la vidéo de l’entraîneur de Malaga

La Police nationale a déjà arrêté six personnes lié à la diffusion vidéo à caractère intime et sexuel de l’ancien entraîneur de Malaga, Víctor Sánchez del Amo, qui a été démis de ses fonctions par le club à la suite de ces images.

À la personne de Puente Genil (Cordoue), qui était arrêté publier sur le réseau social Twitter la vidéo susmentionnée, cinq détenus supplémentaires sont ajoutés qui aurait diffusé la vidéo sur le réseau de messagerie Whatsapp, ils ont informé des sources policières d’Efe.

Víctor Sánchez del Amo demandez à Málaga réadmission à son travail et compensation de 600 000 euros et des visages seront vus avec le club le 19 février pour un acte de conciliation avant l’éventuel procès. Le madrilène il a été renvoyé pour Malaga pour «causes disciplinaires“Et pour les” graves dommages causés à l’institution “quatre jours après sa destitution.