Six points essentiels à retenir du premier repêchage à distance de la NFL

J’ai écouté le repêchage de la NFL ce week-end en m’attendant à un Draftpocalypse. Les préparatifs de l’événement de cette année ont été remplis de spéculations sur les catastrophes qui pourraient se produire alors que les décideurs travaillaient à distance tout en se distançant sur le plan social. L’exercice simulé de la ligue était apparemment un gâchis rempli de pépins. Les équipes sont allées à l’extrême pour éviter les problèmes technologiques. Les gens déchiraient les murs pour brancher les ordinateurs et positionnaient les informaticiens de Winnebagos dans leurs allées!

Puis le projet est arrivé et… tout s’est bien passé. Je voulais regarder le commissaire Roger Goodell paniquer après qu’une équipe ait raté son premier choix parce que le directeur général des Giants, Dave Gettleman, avait cliqué sur un lien dans une chaîne de messagerie et infecté d’une manière ou d’une autre la ligue entière avec des logiciels malveillants. Au lieu de cela, chaque choix a été fait en temps opportun, ESPN a rendu facile une émission télévisée extrêmement compliquée, et la plupart des entraîneurs et des directeurs généraux de la NFL semblaient aimer partager du temps de qualité avec leurs familles. Quelle déception!

Pourtant, le repêchage de 2020 était peut-être le plus divertissant que j’aie jamais vu parce que nous avons pu jeter un coup d’œil à l’intérieur des maisons de ces entraîneurs et directeurs généraux. Par exemple, nous avons découvert que Kliff Kingsbury vit comme ceci:

Il n’y a pas de consensus sur la question de savoir si Kingsbury vit dans la maison de Parasite, Ex Machina ou 50 Shades of Grey. Je suppose que le point commun est que quelqu’un y est probablement détenu contre leur gré.

Ce sera probablement le dernier repêchage à domicile – la NFL aime prouver qu’elle peut amener des centaines de milliers de personnes à se tenir à l’extérieur dans des villes à travers le pays pour un événement qui n’est même pas du vrai football, donc nous pouvons probablement nous attendre à ce que la ligue de revenir à son format itinérant itinérant dans les années à venir. Alors, qu’avons-nous appris de notre aperçu de la vie des courtiers de la NFL? Voici six points clés à retenir:

Roger Goodell n’est pas construit pour l’endurance

Avez-vous déjà regardé le film Moon 2009? Il suit un personnage joué par Sam Rockwell qui vit sur la lune en tant qu’employé d’une société minière – pour découvrir qu’il n’est pas seul. Il y a un autre homme sur la lune qui lui ressemble exactement. Ils se rendent compte qu’ils sont des clones et qu’ils ont une obsolescence prévue de trois ans. Alors que le clone plus âgé approche de sa date de péremption, il se détériore rapidement. Avec chaque scène qui passe, il a l’air pire et a ramassé une nouvelle maladie.

Je soupçonne que nous avons peut-être assisté à quelque chose de similaire avec Goodell au cours du week-end. Vous remarquerez que nous voyons rarement une grande partie du commissaire de la NFL. Il apparaît plusieurs fois par an lors de grands événements: distribuer le trophée au Super Bowl, se présenter à une poignée de matchs de chapiteau, donner exactement une conférence de presse difficile par saison. On ne sait pas exactement ce qu’il fait entre ces apparitions, donc je suppose que Goodell est en fait une série de clones conçus pour fonctionner pendant exactement 36 heures à la fois.

Dans la plupart des projets de la NFL, Goodell annonce tous les choix du premier tour, puis disparaît rapidement. Cette année, cependant, bon nombre des festivités prévues ont été conservées, y compris le défilé d’anciens de la NFL et de fans purs et durs qui annoncent généralement les choix le jour 2. Donc Goodell était responsable d’annoncer chaque choix dans les trois premiers tours, tous les 106 d’entre eux – de chez lui. Au début du repêchage, nous avons eu le régulier Roger Goodell: rigide, hautain et habillé comme le fils d’un sénateur. Il a essayé quelques blagues sur la façon dont il se fait généralement huer au repêchage, et a fait un grand spectacle de faux-interaction avec les fans par téléconférence sur un écran de télévision derrière lui.

Au milieu du premier tour, cependant, Goodell montrait déjà des signes d’usure. Il se changea en quelque chose de plus confortable, abandonnant son blazer pour un pull:

Au jour 2, Goodell est allé droit pour un quart de zip:

Vendredi, le ton de Goodell était beaucoup plus terne qu’il ne l’était la première nuit; sa répartie avec les fans téléportés devint de plus en plus forcée. Bien qu’il n’ait pas tiré un autre changement de costume, il est vite devenu trop fatigué pour se tenir debout. Il a terminé la lecture de la nuit des choix d’un fauteuil inclinable en cuir:

Le jour 3, Goodell s’est présenté sans chemise habillée, portant seulement un polo. Il n’avait pas l’énergie nécessaire pour le marathon de quatre tours de samedi, confiant les fonctions d’annonce de choix au directeur administratif du football de la NFL, Dawn Aponte. La prochaine fois que nous avons vu Goodell, environ cinq heures plus tard, il était en bas d’un T-shirt.

L’occasion rêvée de porter un t-shirt de smoking dans la grotte du chat au coin du feu et de voler tout le brouillon. Les consultants en chaussures blanches de Tenafly l’ont fait exploser. pic.twitter.com/vfHpIOzGuy – Charles Robinson (@CharlesRobinson) 25 avril 2020

Goodell a lancé une brève interview avec Trey Wingo d’ESPN, affirmant qu’il avait fait des travaux ménagers au lieu d’annoncer les choix. À ce stade, le contraste entre Goodell et Wingo était révélateur. Wingo avait été diffusé pendant environ 15 heures au cours des trois derniers jours, interagissant avec des dizaines d’analystes et de dirigeants dans l’une des émissions les plus complexes de l’histoire du sport, et semblait imperturbable. Goodell, d’autre part, avait été invité à parler une fois toutes les 10 minutes environ, et a été si complètement vaincu par la tâche que sa peau a pris l’apparence de la viande en conserve. Je ne peux même pas imaginer ce qui se passerait si Goodell était invité à héberger la NFL RedZone pendant une journée. Je pense qu’il s’effondrerait dans l’ardoise de l’après-midi.

Mais les jouets de Goodell sont apparemment agités

Alors que Goodell lui-même était rendu immobile par la tâche brutale de devoir parfois lire des noms sur une carte de correspondance, au moins un résident de sa maison faisait preuve d’une mobilité alarmante: son bobblehead Mike Ditka. Lorsque Goodell a annoncé que les Packers choisissaient l’ailier rapproché Josiah Deguara avec le 94e choix, le bobblehead (juste en dessous du bord droit de la télévision) faisait face vers l’avant:

Mais quelques choix plus tard, Ditka avait tourné de côté:

Et quelques choix après cela, Ditka faisait à nouveau face à l’avant:

J’ai trois explications possibles ici:

Goodell (ou un caméraman) déplaçait le bobblehead entre les choix. Nous n’avons jamais vu Goodell bouger de sa marque en se levant ou sortir de son siège après avoir plongé dans son fauteuil inclinable, mais il est tout à fait possible qu’il ajustait le bobblehead hors de la caméra. Peut-être que Goodell s’agitait avec le jouet comme un tic nerveux; peut-être laissait-il au public un œuf de Pâques à trouver.

Le mouvement à tête branlante était une erreur de continuité, un peu comme la façon dont un mur de Pulp Fiction comporte des trous de balles avant que des balles ne soient tirées. Peut-être que les segments de Goodell ont été filmés de manière non séquentielle, expliquant pourquoi le bobblehead était dans la même position pour le 94e et 103e choix, mais pas pour certains choix entre les deux. Lorsque les éditeurs ont tout assemblé, ils ont peut-être omis de remarquer le bobblehead rebondissant. Bien sûr, cette théorie présuppose que Goodell a filmé ses segments à l’avance, ce qui suggère que la diffusion en direct du projet est une imposture, et que nous sommes des moutons pour croire au spectacle. Quoi qu’il en soit, j’en avais un peu besoin de toute façon.

LA DITKA BOBBLEHEAD EST VIVANTE! Le Ditka s’est déplacé lorsque Goodell était hors caméra, mais s’est verrouillé en place dès que les caméras ont commencé à rouler, car il est un jouet et les jouets ne peuvent pas bouger lorsque les gens regardent. Le bobblehead Ditka est comme Buzz Lightyear avec des stratégies défensives révolutionnaires et des opinions terribles.

Le fils d’Adam Gase devrait être l’entraîneur-chef des Jets

Adam Gase ne m’a jamais paru aussi particulièrement intelligent. Diligent? Oui, c’est inquiétant. Riches? Oui, il veut que nous le sachions tous. Mais intelligent? Non, ce n’est pas un mot que j’ai utilisé pour décrire un entraîneur qui n’a jamais réussi lorsqu’il ne travaille pas directement avec Peyton Manning.

Pendant le brouillon, les caméras ont montré Gase avec ses enfants, dont l’un travaillait sur un Rubik’s Cube:

Environ 10 choix après cette apparition, les Jets ont repris et les caméras sont retournées au domicile de Gase et ont révélé que son fils avait vaincu le cube.

Certains diront que terminer un Rubik’s Cube n’est pas vraiment difficile – il vous suffit d’apprendre une série d’algorithmes qui vous permettent de le terminer. Oh, oui, en mémorisant une série d’algorithmes – cette chose simple que tout le monde fait. C’est aussi simple que (mémoriser) pi!

L’enfant de Gase devrait-il être l’entraîneur-chef des Jets? Pourrait-il libérer le potentiel de Sam Darnold aussi rapidement qu’il a déverrouillé le cube? Il est possible que le gamin de Gase ait seulement fait croire qu’il avait terminé le cube en en échangeant un nouveau entre les choix. Honnêtement, ce serait le stratagème le plus trompeur élaboré par un membre de la famille Gase depuis quelque temps. Mettez-le aux commandes et les Jets vont 10-6.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



L’architecte de la dynastie des Patriotes est un chien

Pendant trois jours et environ 18 heures de couverture, exactement un entraîneur ou un directeur général de la NFL a fait une bonne blague. Si vous aviez fixé des chances avant l’événement, la personne la moins susceptible de le livrer aurait été Bill Belichick, dont le désintérêt total pour divertir les autres est aussi légendaire que son record. Il ne s’habille pas pour impressionner (il porte juste le sweat à capuche), il ne parle pas longuement à moins que ce ne soit absolument nécessaire (ou à moins qu’on lui ait posé des questions sur les parieurs), et il ne sourit pas (à moins qu’il ne baise avec les Jets) . La seule chose qui ressemble à une blague que Belichick a publiquement faite est son commentaire qu’il existe des services de médias sociaux appelés “SnapFace” et “InstantChat”, et il l’a fait suffisamment de fois pour que je pense qu’il pourrait le croire.

Mais lors du deuxième tour du repêchage, Belichick a réussi à exécuter un bâillon de haut niveau. Alors que les Patriots étaient sur le point de choisir, la caméra a filé chez Belichick, et au lieu d’un vieil entraîneur grincheux, nous avons vu un chien:

Belichick n’est peut-être pas grand sur l’humour, mais a apparemment appris du football que la mauvaise direction est efficace. Il a réussi à faire croire que Klee Kai était le cerveau derrière l’opération des Patriots. Le chien a fait son travail sur cette pièce, assis devant les ordinateurs portables de Belichick jusqu’à ce que le choix soit sur le plateau. Bien sûr, le choix était une sécurité d’une école de Division II, incitant le monde à se demander si le chien de Belichick passe également du temps à broyer une bande collégiale obscure de bas niveau. Mais Belichick a rapidement révélé la ruse en revenant à l’écran et en faisant plaisir à son chien, Nike.

Bien que Belichick ait semblé immunisé contre les expériences humaines comme la «joie» et «l’émotion», il aime ce putain de chien. Vous pouvez le dire parce qu’il a accepté de laisser quelqu’un l’interviewer son jour de congé. Il n’aime même pas que les gens l’interviewent pendant ses jours!

Bill Belichick:

1. Je voulais nommer son chien Jack et je ne laisserai personne l’oublier

2. Il s’est rapidement corrigé quand il a failli donner l’impression qu’il n’aimait pas le football

3. A un très bon garçon qui porte des sweats à capuche pic.twitter.com/0fs03XnXS1 – Jessica Smetana (@jessica_smetana) 25 avril 2020

Les mamans des meilleurs monteurs de lignes offensives savent comment bloquer

Bien qu’ESPN ait installé des caméras dans 58 maisons de prospects, nous n’avons pas eu beaucoup de temps face aux perspectives de cette année. Suzy Kolber a interviewé Joe Burrow après que les Bengals aient pris le quart-arrière avec le premier choix, mais sinon l’émission a été largement dépourvue de conversations avec les recrues. La seule contribution qu’ils avaient reçue était lorsque le réseau avait coupé des plans d’eux célébrant dans les instants suivant leur sélection.

Au cours de ces brefs extraits, cependant, nous avons appris que les meilleures perspectives offensives ne se contentaient pas d’apprendre à bloquer les entraîneurs – elles ont été enseignées par les femmes qui les ont élevées. Lorsque les Titans ont emmené Isaiah Wilson avec le 29e choix, sa mère a sécurisé la poche en retirant la petite amie apparente de Wilson d’une étreinte trop longue. (Je ne pense pas que Wilson ait confirmé sa relation avec le câlin, mais ce n’est probablement pas un parent de sang!)

Et lorsque les Cardinals ont repêché Josh Jones de Houston au troisième tour, sa mère a protégé son côté aveugle en empêchant un bienfaiteur de plonger (vérifiez la marque des 20 secondes):

Ces mères n’allaient pas laisser quelqu’un d’autre voler le moment où leurs enfants ont réalisé leurs rêves. Plus que cela, les instincts de protection haut de gamme des mamans ont probablement aidé leurs enfants à si bien protéger les quarts-arrière en premier lieu.

Le temps en famille peut être bon!

J’ai été surpris de voir à quel point la plupart des configurations des entraîneurs étaient décontractées pendant le repêchage. Au lieu d’entraîneurs débraillés dans des abris centrés sur le football, nous avons vu des entraîneurs apprécier agréablement la présence de leurs familles. (OK, on ​​dirait que Matt Nagy a passé le week-end de repêchage dans un abri centré sur le football, mais même il traînait avec sa famille là-bas.)

Alors que la NFL reviendra probablement à un format de draft conventionnel l’année prochaine, cette année a prouvé qu’elle n’était pas obligée de le faire. Tout le monde était parfaitement capable d’effectuer son travail à distance, et j’ai vraiment apprécié de regarder les décideurs de la ligue chez eux. C’était peut-être la nouveauté, ou peut-être le manque d’autres options sportives, mais j’ai regardé presque toutes les heures de ce projet et je l’ai vraiment apprécié.

Les entraîneurs et les GM semblaient aussi en profiter. Dimanche, Ian Rapoport de NFL Network a rapporté que le mois dernier avait incité les dirigeants de la ligue à reconsidérer s’ils devaient passer la totalité du processus de pré-rédaction à travailler 18 heures par jour au siège de l’équipe et à parcourir le pays pour assister à des journées professionnelles:

C’était unanime. Tant d’entraîneurs se sont demandé: avons-nous vraiment besoin de travailler les heures que nous faisons lorsque leur travail a vraiment été fait? Littéralement, chaque personne a mentionné le temps supplémentaire avec sa famille. Une expérience véritablement révélatrice. https://t.co/VMs1QPJQk0 – Ian Rapoport (@RapSheet) 26 avril 2020

Il y a quelques défauts à rédiger complètement depuis chez soi. Les perspectives ont tendance à fournir des résultats de tests inexacts, et les équipes négligent de nombreux joueurs de petites écoles qui auraient pu être plus élevés les années précédentes. (Seuls neuf prospects FCS ont été sélectionnés, ce qui semble avoir été le plus petit jamais.) Mais étant donné que des quantités massives d’informations sont disponibles sur la plupart des prospects – des dizaines d’heures de bande de jeu, les résultats de la NFL, des images d’interview, etc. – les cadres vraiment besoin de passer tout le mois de mars et avril à moudre? Après avoir passé beaucoup de temps avec leur famille pour ce qui pourrait être la première fois dans leur carrière d’entraîneur, ils pensent qu’ils pourraient manquer.

Ou peut-être que Belichick endormit tout le monde dans un faux sentiment de sécurité. En faisant un grand spectacle de passer du temps avec son chien, Belichick semblait promouvoir l’idée que les entraîneurs seraient plus heureux de travailler à domicile. L’année prochaine, lorsque les autres entraîneurs et directeurs généraux de la ligue établiront des liens durables avec leurs familles, Belichick reconstruira la dynastie des Patriots avec tous les meilleurs dormeurs des collèges de la division III. Imbéciles.