six victimes et un doute pour la Classique et la Ligue des Champions

Le résultat n’était pas la seule mauvaise chose apportée par le Barça del San Paolo. La première étape de ces huitièmes de finale Ligue des champions avant le Naples C’était cher à ceux de Quique Setién, l’entraîneur cantabrique a perdu un coup Arturo Vidal et Sergio Busquets en raison de ses avertissements pour la rencontre de retour et il est très probable que Gerard Piqué rejoindre ces après les problèmes qu’il a subis avec sa cheville, bien qu’il soit optimiste même pour la Classique ce dimanche contre le Real Madrid.

Les victimes de Vidal et Busquets Ils étaient à cause de leur dureté sur le terrain. L’Espagnol a été le premier à compliquer une entrée très tardive dans laquelle il a enseigné les tacos plus que le compte. La collégiale du concours n’a pas hésité et lui a montré carton jaune qui a entraîné une suspension pour accumulation Ce ne sera pas sur les genoux Camp Nou À propos Vidal C’était en quelques secondes. Le tempérament chilien est déjà connu et une entrée très moche pour éviter le contrecoup de Rui Silva J’allais lui donner le carton jaune, mais il est allé à plus.

Le côté partenopeo n’a pas aimé l’entrée sud-américaine, qui a croisé les mots avec Vidal et il y a même eu des contacts directs. De tout cela, l’arbitre a été très attentif, qui n’a pas hésité. Jaune à culé par l’entrée, carton de même couleur pour Rui Silva et deuxième pour le milieu de terrain de Barça Malgré son incrédulité. Il est allé dans la rue et ne serait pas dans le Camp Nou pour le retour dans une semaine.

C’est la partie de la guerre qui a quitté le parti mais l’infirmerie Blaugrana est inquiétante. Luis Suarez et J’ai tremblé sont K.O. pour les blessures à long terme et à ce moment, ils sont également en congé Sergi Roberto et Jordi Alba, avec différents maux qui remettent en question sa participation au retour de Champions, sans parler du duel ce week-end avant le Real Madrid. En outre, Braithwaite Il ne sera pas à San Paolo car il n’a pas pu être enregistré.

Ainsi, des victimes sûres pour les Classique de ce week-end semblent être Luis Suarez, Dembélé, Jordi Alba, Sergi Roberto et il y a le doute de Piqué bien qu’il semble convaincu qu’il arrivera à l’heure. Cinq victimes pour lui Real Madrid. Pour le retour vers lui Naples, serait sept en ajoutant les deux sanctions: Vidal et Busquets.