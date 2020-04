Slam définitif de Dani Ceballos à Séville

Dani Ceballos a été lié plusieurs fois à Séville. Malgré son passé baétique, il a été lié au milieu de terrain d’Utrera avec le club Hispano, dirigé par Monchi en ce qui concerne le terrain de sport. Cependant, le footballeur du Real Madrid est clair qu’il ne portera pas l’élastique de l’éternel rival de «son» Betis.

«Quand ils vous mettent en relation avec ces équipes, c’est pour une raison, mais J’aime beaucoup le Betis, je suis très Bettic. À Séville, Cristóbal (Soria) sait qu’il y a beaucoup de concurrence et il ne pouvait jouer qu’au Betis de Séville »Dani Ceballos a déclaré dans une interview à El Chiringuito. «Je n’ai pas pu parler avec Lopetegui pour aller à Séville. Si je peux jouer à Séville, c’est seulement dans une équipe, celle qui m’a donné l’opportunité d’être footballeur et c’est Betis », a insisté le désormais footballeur d’Arsenal.

Valence, intéressé

D’un autre côté, le sévillan reconnaît que Valence voulait le signer et ne donne aucun indice sur son avenir: «Mon agent est venu me voir pour commenter l’intérêt de Valence. En janvier, il y a eu un moment de nervosité pour la Coupe Euro, ça venait d’une blessure de deux mois et je ne jouais pas et je voulais jouer. Je ne le faisais pas et je devais regarder vers mon avenir. J’ai finalement réussi à changer la situation, j’ai commencé à m’entraîner, Arteta m’a donné l’occasion et au cours du dernier mois et demi je me suis vu avec de grandes possibilités d’aller à l’Eurocup et je me sentais important à Arsenal ».

«Le Real Madrid? J’ai eu contact Quand j’ai récupéré à Valdebebas de ma blessure, ils étaient très gentils. Je n’ai pas parlé avec monsieur (Zidane). Il m’a demandé quand j’étais en convalescence. Je lui souhaite bonne chance pour la finale de la Liga “, a déclaré Dani Ceballos, qui ne sait pas quelle équipe il affrontera la saison prochaine malgré un contrat avec le Real Madrid.