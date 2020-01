La mort tragique de Kobe Bryant a été la chose dont on a le plus parlé lors de la soirée d’ouverture du Super Bowl lundi. Kevin Clark, du Ringer, détaille comment Bryant a affecté la NFL et comment son héritage se perpétue à travers de nombreux joueurs dans le Super Bowl de cette année. Ensuite, Nick Wright de Fox Sports rejoint la série pour parler de ses bien-aimés Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, et de la marche à suivre pour la semaine du Super Bowl.