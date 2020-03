«Slow News Day»: Tom Brady doit rester patriote, avec Bill Simmons

Tom Brady est un agent libre, et le monde du football attend de voir s’il restera patriote de la Nouvelle-Angleterre ou rejoindra les… Chargers? Kevin Clark et Bill Simmons, du Ringer, discutent des possibilités pour le champion à six reprises du Super Bowl.

Tom Brady est un agent libre, et le monde du football attend de voir s’il restera patriote de la Nouvelle-Angleterre ou rejoindra les… Chargers? Kevin Clark et Bill Simmons, du Ringer, discutent des possibilités pour le champion à six reprises du Super Bowl.