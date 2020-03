Smolov se sent piégé dans Vigo par le coronavirus

De toute évidence, le monde du football n’est pas étranger à la crise des coronavirus. Ça ne peut pas être. La compétition est suspendue jusqu’à nouvel ordre et les footballeurs sont confinés à leur domicile, tel qu’établi par le gouvernement, pour tenter d’arrêter la propagation de Covid-19, qui a touché plusieurs clubs espagnols. L’un de ces joueurs est l’attaquant russe Fedor Smolov, arrivé à Celta sur le marché d’hiver, et qui se sent détenu à Vigo par le coronavirus.

L’attaquant, qui est arrivé dans l’équipe galicienne en janvier en prêt du Lokomotiv de Moscou, admet que les dirigeants du Celta ne lui ont pas permis de retourner dans son pays car ils sont confiants de reprendre la Liga et admet qu’il se sent détenu à Vigo. “Je pensais qu’ils me libéreraient peut-être parce que la quarantaine était prolongée, mais il n’en a pas été ainsi parce que le club espère que le championnat reprendra “, a expliqué l’attaquant, qui à son tour a avoué qu’il portait très mal l’accouchement.

Smolov a assuré que dans ces situations, la vie devient “plus difficile” lorsque vous êtes “dans un pays étranger, dans une ville étrangère, sans aucun de vos amis ou connaissances et vous ne pouvez même pas sortir », c’est pourquoi il passe de nombreuses heures de la journée à jouer à la console de jeu. L’attaquant russe, incontournable pour Óscar García Junyent depuis son arrivée, explique également pourquoi il ne porte pas de masque au quotidien: «Ils ne protègent pas, ça ne fonctionne que pour ceux qui ont déjà le virus, ne le propagez pas. Si vous n’avez pas le virus, le masque ne vous sauvera pas.

Le problème serait que l’alerte sanitaire ne s’est pas arrêtée et que Santé n’a pas permis de reprendre la compétition. Dans ce cas, des joueurs comme Smolov pourraient insister pour que les clubs se rendent dans leur pays, car ils n’auraient pas grand-chose à faire en Espagne si la situation ne se corrigeait pas et que tout redevenait normal autant que possible.