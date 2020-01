SNL usurpe l’émission de Netflix et le réalisateur a répondu sur Twitter

“Saturday Night Live” a sauté dans la conversation sur la série documentaire à succès de Netflix, “Cheer”.

L’émission suit l’équipe de cheerleading du Navarro College au Texas dans sa quête d’un championnat junior au NCA College Nationals à Daytona, en Floride. La saison de l’équipe est remplie d’adversité, principalement sous la forme de blessures (commotions cérébrales, luxations, entorses), qui ne semblent pas déconcerter le personnel d’entraîneurs – ou, dans certains cas, les athlètes blessés eux-mêmes.

Rompant cette bizarrerie, les comédiens de SNL – avec une apparition d’invité d’Adam Driver – ont décidé de développer une parodie de la série et des concurrents trop obstinés. Voici un aperçu de ce segment.

Le directeur de l’émission, Greg Whiteley, ne savait probablement pas à l’avance que SNL s’était un peu développé autour de son émission. Sur Twitter, Whiteley a écrit: “Prendre sa retraite aujourd’hui, car il est vraiment inutile de continuer.”

La meilleure blague de la parodie aurait pu être la phrase: “Vous regardez ‘Cheer’, la nouvelle série docu de Netflix qui demande à tout le monde: ‘Avez-vous regardé Cheer?'” En tant que quelqu’un qui a regardé “Cheer”, je mentirais si je n’admettais pas avoir posé cette question exacte. Et même si je me sens torréfié, le spectacle est très bon – et vous devriez le regarder.

Alors… Avez-vous regardé «Cheer»?

